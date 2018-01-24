Госдума России призвала "Первый канал" расторгнуть контракт с Молдовой

Депутаты Госдумы считают недопустимой дискриминацию российских СМИ в Молдове и призывают "Первый канал" расторгнуть контракт с молдавским представительством. Соответствующее постановление принято сегодня на пленарном заседании палаты.

По словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, постановление связано с борьбой, которая обострилась в Молдове, сообщает Парламентская газета.

«Нынешний президент Молдовы решил повернуть голову в сторону России, но ему решили вернуть голову туда, куда её повернул Запад раньше», — сказал Леонид Калашников.

В Молдове 11 января этого года приняли закон, который запрещает трансляцию российских политических и информационно-политических программ. При этом опросы показывают, что большинство молдаван выступают за дружбу с Россией, 700 тысяч из них работают в РФ.

Инициатором принятия закона о запрете российских передач является председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, пишет Парламентская газета.

Леонид Калашников рассказал, что Плахотнюк заключил контракт с Первым каналом и использует его развлекательный контент, который очень популярен в Молдове, а информационные передачи заменяет. В заявлении депутаты призывают расторгнуть контракт с Первым каналом.