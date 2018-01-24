Три партии прошли бы в парламент в случае выборов в ближайшее воскресенье

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в законодательный орган прошли бы три политические партии. Партия социалистов набрала бы 35,3% голосов, Партия действия и солидарности – 16,9%, Демократическая партия – 7,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленного 24 января Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, передаёт IPN.

22,4% респондентов не знают, за кого они будут голосовать, либо не пожелали дать ответ, а 7,6% не будут голосовать ни за кого. Таким образом, почти треть респондентов не смогли сделать выбор. Если говорить лишь о тех респондентах, которые уже определились со своим электоральным выбором, то за ПСРМ проголосовали бы 50,4%, за ПДС – 24,1%, а за ДПМ – 10,6%.

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану отметил, что результаты отражают картину пропорциональной системы голосования по партийным спискам. Мотивируя свои электоральные предпочтения, выбравшие ПСРМ сообщили, что она является крупнейшей парламентской оппозиционной партией, она последовательна в своих действиях, имеет промолдавскую ориентацию и борется за государственность страны.

О ПДС опрошенные заявили, что она представляет собой главную непарламентскую партию, которая последовательно борется с коррупцией, провела целый ряд уличных манифестаций и серьёзно подходит к отбору и продвижению кадров. Демпартию респонденты выбирают за то, что в последние два года она взяла на себя ответственность за руководство страной. Даже если некоторые из реформ не вполне увенчались успехом, у неё хватило смелости двигаться по пути реформ.

Согласно данным опроса, 27,4% респондентов заявили, что за последние два года они сменили предпочитаемую ими политическую партию, и, по словам Виктора Мокану, это свидетельствует об очень низком уровне преданности политическому классу.

Что касается доверия к политикам, то лидерами здесь являются Игорь Додон, которому доверяют 25% респондентов, Майя Санду – 9,1% и Павел Филип – 2,1%. 24,6% опрошенных не доверяют никому. А 28,1% не смогли или не захотели дать ответ на этот вопрос.

Опрос был проведён в период со 2 по 18 января в 91 населённом пункте страны (за исключением приднестровского региона), среди 1783 респондентов. Его погрешность составляет +/- 2,4%.