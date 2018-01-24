Влад Плахотнюк заявил, что после выборов не будет претендовать на государственные должности

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Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк заявил, что после парламентских выборов не будет претендовать на государственные должности. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в среду в интервью порталу deschide.md.
«У меня нет таких планов, ни относительно должности премьера, ни относительно других должностей. Моя забота - чтобы в нынешней должности поддержать все, что способствует хорошему управлению и развитию страны, стремлюсь способствовать изменению молдавской политики, отношению политиков к гражданам и приближения к ним и их проблемам. Этим должны заниматься политики, а не ходить по телеканалам или подсчитывать «лайки» на facebook», - сказал Плахотнюк.
Он заявил о том, что после перехода в новое здание Демократической партии будет более активно заниматься политикой. По его словам, ДПМ давно искала новое здание, чтобы все члены партии работали вместе, чтобы было достаточно кабинетов и залов для заседаний.
«Партия расширилась в последние годы, у нас стало больше примаров, появились новые департаменты, новые люди. Демпартия будет работать в нескольких помещениях в этом здании, а остальные сданы или будет сданы в аренду», - сказал Плахотнюк.
По его словам, здание Global Bussines Center, где работал до этого, «создавало впечатление, что он не ушел из бизнеса».
«Иногда мне не достает деятельности в бизнесе. Здесь я будут более вовлеченным в политику, так как все партийные мероприятия будут проводиться в этом здании, где есть место и созданы условия для всех коллег из ДПМ», - сказал лидер партии.
Он подчеркнул, что после выборов Демпартия продолжит европейский путь, в том числе вместе с правыми партиями, которые согласятся на это.
«Мы не хотим комментировать или полемизировать с оппозиционными правыми партиями, которые рассказывают гражданам только том, что они не будут делать после выборов, но не говорят о том, что будут делать. Эти дискуссии возобновим после выборов, а наш стратегический путь определен Политическим Советом партии», - сказал Плахотнюк.
Он уклонился от ответа на вопрос о том, является ли объединение с Румынией более коротким путем для интеграции Молдовы в Евросоюз.
«Тот факт, что у нас нет ясной перспективы интеграции в ЕС, говорит о другом. В первую очередь, о том, что политический класс не смог продвинуться в европейской интеграции из-за нескончаемых политических войн и периодов нестабильности. В последние два года мы изменили этот порядок, отказались от политических скандалов и фальшивых целей»,- отметил он.
По его мнению, другая причина отсутствия ясной европейской перспективы для Молдовы состоит в стратегии расширения ЕС, в целом.
«Это не означает, что у Молдовы нет перспектив интеграции в ЕС. До самой интеграции мы должны озаботиться о том, чтобы Молдова достигла хотя бы минимальных стандартов одной из стран ЕС», - сказал Плахотнюк.
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