Влад Плахотнюк заявил, что после выборов не будет претендовать на государственные должности

Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк заявил, что после парламентских выборов не будет претендовать на государственные должности. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в среду в интервью порталу deschide.md.

«У меня нет таких планов, ни относительно должности премьера, ни относительно других должностей. Моя забота - чтобы в нынешней должности поддержать все, что способствует хорошему управлению и развитию страны, стремлюсь способствовать изменению молдавской политики, отношению политиков к гражданам и приближения к ним и их проблемам. Этим должны заниматься политики, а не ходить по телеканалам или подсчитывать «лайки» на facebook», - сказал Плахотнюк.

Он заявил о том, что после перехода в новое здание Демократической партии будет более активно заниматься политикой. По его словам, ДПМ давно искала новое здание, чтобы все члены партии работали вместе, чтобы было достаточно кабинетов и залов для заседаний.

«Партия расширилась в последние годы, у нас стало больше примаров, появились новые департаменты, новые люди. Демпартия будет работать в нескольких помещениях в этом здании, а остальные сданы или будет сданы в аренду», - сказал Плахотнюк.

По его словам, здание Global Bussines Center, где работал до этого, «создавало впечатление, что он не ушел из бизнеса».

«Иногда мне не достает деятельности в бизнесе. Здесь я будут более вовлеченным в политику, так как все партийные мероприятия будут проводиться в этом здании, где есть место и созданы условия для всех коллег из ДПМ», - сказал лидер партии.

Он подчеркнул, что после выборов Демпартия продолжит европейский путь, в том числе вместе с правыми партиями, которые согласятся на это.

«Мы не хотим комментировать или полемизировать с оппозиционными правыми партиями, которые рассказывают гражданам только том, что они не будут делать после выборов, но не говорят о том, что будут делать. Эти дискуссии возобновим после выборов, а наш стратегический путь определен Политическим Советом партии», - сказал Плахотнюк.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, является ли объединение с Румынией более коротким путем для интеграции Молдовы в Евросоюз.

«Тот факт, что у нас нет ясной перспективы интеграции в ЕС, говорит о другом. В первую очередь, о том, что политический класс не смог продвинуться в европейской интеграции из-за нескончаемых политических войн и периодов нестабильности. В последние два года мы изменили этот порядок, отказались от политических скандалов и фальшивых целей»,- отметил он.

По его мнению, другая причина отсутствия ясной европейской перспективы для Молдовы состоит в стратегии расширения ЕС, в целом.

«Это не означает, что у Молдовы нет перспектив интеграции в ЕС. До самой интеграции мы должны озаботиться о том, чтобы Молдова достигла хотя бы минимальных стандартов одной из стран ЕС», - сказал Плахотнюк.