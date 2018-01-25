Два года правительству Филипа: создана команда шестерок из бывших тузов

Предлагаю вспомнить, как происходили некие события под флагом реформы госаппарата начиная с первых дней нынешнего (если его еще так можно назвать) правительства.

В январе 2016 года разбомбили структуру госканцелярии и создали неспособную, не комплектную по функциональным полномочиям и импотентную по составу структуру, потому как ликвидировали все ранее существующие отраслевые управления.

Зато в структуре два юридических управления. Достаточно было бы службы из 3-5 человек для работы с письмами и обращениями – но создано внушительное управление менеджмента документов и петиций, 12 штатных единиц с начальником и заместителем начальника управления.

В 90-е годы и начале нулевых всеми подобными вопросами, контролем исполнения указаний и постановлений правительства занимался всего один человек. И успевал без компьютера.

Ранее при премьере было всего 2-3 советника. Заместителям премьера советники не полагались. Одни только секретарши в приемных. И все успевали.

Весь арсенал проектов по всевозможным вопросам теперь поступает в единственное управление координации политик. Между тем во множестве нормативных актов насчитываются более 80 наименований политик.

Схема такая: документ политики = концепт + стратегия + план + программа. Ни по одной из наименований политик не существовало, и на сегодня нет хотя бы программ как главного документа, в котором в том числе должны быть предусмотрены финансовые поддержки для продвижения политики. Потому как без финансов все существующие концепции, стратегии и планы, всего только благие намерения. Как если бы девица имела большое желание выйти замуж, не имея приданого и женихов.

Для разработки политик, которых нет, в аппаратах министерств были и есть профильные управления по политикам - разработке, анализу и мониторингу их внедрения.

При министерствах существуют агентства, инспекции и службы для обеспечения внедрения несуществующих политик. Всего 81 структура, около 32 тысяч чиновников и прочего персонала, в том числе около 12 тысяч начальников разного калибра.

30 августа 2017 года разбомбили 16 министерств, разъединили, объединили и создали 9 министерств. Аппарат сократили (на бумаге) почти вдвое: с 2100 - до 1330 единиц.

Предлагалось в течение максимум 3-х месяцев перейти на измененные структуры и работать по-новому. Но до настоящего времени оставшиеся 9 министерств - при старых структурах и в том же составе чиновников и начальников. Единственно замминистров обозвали госсекретарями и сменили часть из них через пафосные конкурсы, в ходе которых претендент максимум за две минуты должен был доказать, что способен быть помощником министра. Успели. И почти всех 33 госсекретарей и 9 генгоссекретарей зачислили по результатам «прозрачных» конкурсов. То есть общее количество госсекретарей равно количеству замминистров.

И вот на заседании правительства - еще одно «новшество» реформы админаппарата. Три бывших зампремьера - Калмык, Галбур и Балан - назначены советниками премьера. Более позорных назначений - с должности зампремьера на должность советника при премьере - наша история с 90-х годов не знала. Любой здравомыслящий человек может задать вопрос – если эти трое не были достойными зампремьера и министрами, если их пришлось сменить, что там они могут насоветовать?

Или «генофонд» советников премьера иссяк?

Хотя есть и третий вариант. Некоторых служащих, которые много знают, нельзя далеко отпускать. Пусть будут поближе. На всякий пожарный. Для будущих громких дел.

И вот создана полная команда «значимых» советников - бывших тузов.

Мирча Буга, бывший министр, является руководителем кабинета премьера.

Три зампремьера будут при бывшем министре.

Как же они будут между собой ладить и работать?

Они же начальники. Бывшие большие начальники...

Думитру БАРБАЛАТ