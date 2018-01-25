Правительство утвердило новых послов

Правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел и европейской интеграции о назначении на должность посла Республики Молдова в Бельгии Лилиана Дарие, передает IPN. Лилиан Дарие является карьерным дипломатом, имеет 20-летний стаж работы, был и заместителем министра, участвовал во многих дипломатических миссиях, знает несколько языков.

Правительство поддержало и кандидатуру Сергея Михова на должность посла в Литве. Татьяна Пырву утверждена правительством на должность посла Республики Молдова в Нидерландах, а Денис Желималай – в Китайскую Народную Республику. Денис Желималай имеет опыт в частности, в экономической дипломатии, он был директором MIEPO (Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы).

Сегодня правительство поддержало и кандидатуру Анатолия Вангели, назначив его послом в Греции, и по совместительству в Кипре. Посол Республики Молдова в Австрии Виктор Осипов будет по совместительству и послом в Словении.

Согласно ст.10 Закона о дипломатической службе, чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах (постоянные) – главы дипломатических представительств назначаются и отзываются с должности президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения относительно назначения на эти должности вносятся в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции с осуществлением консультаций с Комиссией парламента по внешней политике и европейской интеграции.