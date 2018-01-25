Высоцкий в Кишиневе: Не выпил даже стакана вина, опубликовал первый в своей жизни стих...

«КП» в Молдове много раз писала о Владимире Семеновиче, которому сегодня исполнилось бы 80 лет.

Концерты проводились полулегально

- В Кишиневе Высоцкому не давали больших залов, никаких афиш о предстоящих концертах в городе не было, - рассказывала как-то в интервью «КП» ныне уже ушедшая от нас артистка театра имени Чехова Нелли каменева. - Он выступал в ДК профсоюзов, на «Стяуа Рошие» и в Зеленом театре. Мы с мужем ходили на концерт, а нашему сыну Саше два раза удалось услышать барда.

По просьбе Валерия Янкловича Владимир Высоцкий выступил и в театре имени Чехова.

- Пришел он около десяти часов вечера, после нескольких концертов, - рассказывала Нелли Каменева. - Было видно, как он устал. Нас в верхнем фойе набилось около ста человек. Высоцкий выступал долго, пел песни, рассказывал нам, своим коллегам, о будущих спектаклях.

Владимир Высоцкий попросил не записывать его выступление на магнитофон, но звукорежиссер театра Володя потихоньку подсоединил для записи провода. Высоцкий увидел это и раздраженно заявил: «Я же просил вас! Я не буду больше петь!». Но потом смягчился и продолжил концерт, который закончился за полночь.

Высоцкий сказал: «Я не пью!»

- За день до отъезда жена бывшего главного режиссера театра имени Чехова Дина Кальченко пригласила Высоцкого к себе домой. Квартира находилась на бульваре Негруцци, - рассказывала Нелли Ивановна. - Нас с мужем она тоже пригласила.

Был накрыт богатый по тем временам стол: ветчина, салаты, водка и вино. Владимир Высоцкий с Иваном Дыховичным появились поздно вечером, после концертов.

- Он вошел, увидел батарею бутылок на столе, улыбнулся и категорически сказал: «Я не пью!», - рассказывала нам Нелли Каменева. - Наверное, в то время он был в очередной завязке. Он даже поел-то немного.

Высоцкий больше слушал, чем говорил. У него с собой была гитара, но, видя измученного артиста, никто и не осмелился попросить его спеть.

Пиджак Жеглова журналисты «Комсомолки» передали в музей Высоцкого

В 1979 году из Одессы в Кишинев приехал художник по костюмам снимавшейся в то время картины «Место встречи изменить нельзя» и отобрал около 20 комплектов одежды 40-х годов, которая предназначалась для массовки. Среди них оказался и строгий двубортный пиджак в полоску, который чем-то Владимиру Высоцкому, исполнявшему роль Глеба Жеглова, приглянулся.

Прокат потертого пиджака производства кишиневской фабрики «Имени XVIII съезда КПСС» под инвентарным номером 50697 обошелся Одесской киностудии в... полтора рубля за весь съемочный цикл! Если бы его потеряли или испортили, то украинским киношникам пришлось бы отстегнуть 120 целковых.

Этот пиджак «Комсомолка» вместе с «Молдова-филм» передала директору музея барда в Москве, сыну Высоцкого - Никите Владимировичу.

Первое стихотворение Высоцкого напечатали в Кишиневе

Раньше считалось, что при жизни Владимира Семеновича было опубликовано всего два стихотворения: одно в 1975 году, второе - в 78-м. «Комсомолка» выяснила, что это не так.

Оказывается, еще в 1968 году издательством ЦК КП Молдавии был выпущен в свет поэтический сборник. В нем наряду с «Интернационалом» и стихами Григория Виеру на 110-й странице опубликованы знаменитые стихи Высоцкого «Если друг оказался вдруг...»

Первое опубликованное в СССР стихотворение окрылило тридцатилетнего поэта. И когда в 1972 году к нему обратился администратор кишиневского Театра имени А.П. Чехова Валерий Янклович с просьбой дать в Молдавии несколько концертов, бард сразу согласился.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Молдавский журналист писал на спине Высоцкого

Весной 1972 года Владимир Высоцкий приехал в Кишинев, чтобы выступить с несколькими концертами («Комсомолка» не раз писала об этом). В Молдавии Владимир Семенович дал одно из первых своих интервью, которое было напечатано в газете.

- Он тогда остановился в гостинице «Кишинэу», - вспоминает журналист Михаил Дрейзлер. - Я тогда был внештатником в «Вечернем Кишиневе».

Замредактора Николай Голипад дал добро на материал о Высоцком. Я позвонил рано утром в гостиничный номер, в котором остановился бард, и договорился с ним о встрече. Примерно в десять утра я сидел в номере Высоцкого. Он был благожелателен и радушен.

Беседа продолжалась около получаса. Говорили об искусстве. Журналист интересовался репертуаром Театра на Таганке, где работал популярный артист, спектаклями, в которых был занят Высоцкий. Он рассказал об истории создания нескольких песен и о творческих планах в кино.

- Мне пора, - сказал Высоцкий. - За мной машина уже приехала.

Стали спускаться по лестнице. По дороге Михаил Дрейзлер все задавал вопросы. Владимир Высоцкий отвечал. Тут навстречу попалась горничная, которая стала просить барда дать автограф. Тот согласился и нагнулся, чтобы расписаться. Пока расписывался, журналист положил блокнот на спину Высоцкому, чтобы сподручнее было записать его ответ.

- Это была провинциальная наглость, - улыбается Михаил. - Мне потом Высоцкий тоже дал автограф на листе из блокнота. Написал: «Миша! Пиши не на ходу!» и расписался.

Высоцкий за один день выступил в ДК «Стяуа Рошие», в Зеленом театре, в ДК профсоюзов, а уже около полуночи - в Русском театре имени Чехова. Пальцы сбил в кровь! В театре он запретил записывать себя на магнитофон (все равно записали, а пленка стала «гулять» по Кишиневу) и предложил зрителям:

- Давайте все, что я сегодня буду говорить, останется между нами. Чтобы не испортилось мое впечатление о Кишиневе.

И стал достаточно недвусмысленно рассказывать о царивших порядках, о тогдашней власти и своих взаимоотношениях с ней.

- Мою заметку «Актер с Таганки» строк на 50 на свой страх и риск Николай Голипад напечатал через день в «Вечерке», - вспоминает Михаил. - Я отослал ее в Москву. Знаю, что ее передали Владимиру Высоцкому. Никаких репрессий со стороны партийных органов не последовало. Хотя тогда существовало негласное указание Москвы - о Высоцком не писать!

Владимир Высоцкий выступал в Кишиневе лишь раз, в апреле 1972 года. Фото: Александр Вискалов

ВОСПОМИНАНИЯ

Концерты Высоцкого в Кишиневе: как это было

Владимир Высоцкий выступал в Кишиневе лишь раз, в апреле 1972 года. Но тот визит многие кишиневцы старшего поколения живо помнят до сих пор. Бард приехал на гастроли в Одессу, и Валерий Янклович, тогдашний администратор Высоцкого, бывший актер кишиневского театра, уговорил его дать несколько концертов в Кишиневе, благо ехать было недалеко. Бард взял с собой друга и актера Ивана Дыховичного и поехал.

Никаких афиш, возвещающих о том, что опальный бард даст несколько концертов в Кишиневе, практически не было. Была лишь одна — у Зеленого театра в ЦПКиО на Комсомольском озере. Но сначала руководитель ДК триктотажной фабрики «Стяуа Рошие» Роза Шустерман уговорила Владимира Семеновича выступить перед рабочими фабрики.

- Я не боялась, что этот концерт пройдет на нашей фабрике, что получу нагоняй от партийных органов, даже речи не было! – вспоминала для «Комсомолки» тогдашний директор фабрики Нина Мокряк. - Высоцкий выступал совершенно бесплатно! Долго потом вспоминали этот концерт, даже не думали, что это что-то необыкновенное — живой Высоцкий...

Концерт не разрешили провести в здании ДК, поэтому он и состоялся в «красном уголке».

Затем Владимир Высоцкий поехал в Зеленый театр, где его уже ждали зрители.

- Я был большим поклонником творчества Владимира Высоцкого. Попал сначала на концерт в Зеленый театр, друзья смогли достать билеты. Никаких афиш о предстоящих концертах не было, только у Зеленого театра она висела. Очередь была страшная! Люди сидели даже на парашютной вышке, которая находилась рядом. Плохая слышимость была, усилитель стоял для проформы, 100 ватт, ламповый. Скверное было усиление... Высоцкий пел чуть больше часа, потом сразу ушел, ему еще предстоял концерт в ДК профсоюзов, - рассказал нам нынешний директор ДК профсоюзов (вот ведь как судьба поворачивается!) Виталий Прокопюк. - Я поехал, мой друг работал там осветителем, потому я попал на концерт бесплатно. А билет стоил полтора рубля. Мы сидели над сценой, в осветительской, и пили пиво. Высоцкий пел, смотрел на нас и облизывался. Мне это очень хорошо запомнилось. В зале было 800 мест, аншлаг. Кишинев — город небольшой, несмотря на то, что официально о концертах Высоцкого не объявлялось, все знали, где и когда Владимир Семенович выступит.

- Я проходил мимо Зеленого театра и увидел афишу, извещающую о том, что в течение двух дней(!) состоятся четыре концерта Владимира Высоцкого, - вспоминал несколько лет назад для «Комсомолки» фотограф Александр Вискалов. - Я был в шоке! Никто о предстоящих концертах не знал, потому и очередей у касс никаких не было. Я купил пять-шесть билетов на все деньги, которые у меня были.

Около двухсот человек сидели на заборе, огораживающем Зеленый театр. Высоцкий вышел на сцену, увидел их и говорит: «Прыгайте в зал, садитесь!». Они и сели.

Сам концерт длился примерно час сорок минут. В середине выступления на сцену с гитарой вышел актер Театра на Таганке Иван Дыховичный. Владимир Семенович представил его как друга и попросил отнестись к нему тоже с должным вниманием. Дыховичный минут двадцать пел, пока Высоцкий отдыхал.

- Мне вообще повезло! – вторит еще один наш читатель. - В мои студенческие годы Высоцкий выступал в нашем Зеленом театре. И мы были на том концерте! помню его в черной водолазке и с его потрясающие песни…

КСТАТИ

О смерти Высоцкого в СССР узнали… благодаря Петру Лучинскому

В 1980 году второй президент Молдовы Петр Лучинский был заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС.

- Нам стали звонить из газет и спрашивать, что делать, можно ли публиковать некролог Владимиру Высоцкому, - вспоминает Петр Кириллович. - А в Москве шла Олимпиада, на месте никого не было, все боялись взять на себя ответственность. Тогда я сам позвонил в «Вечернюю Москву», которая являлась газетой горкома и в еще одну небольшую газету, не помню уже ее названия, и дал добро на публикацию некролога...

Леонид РЯБКОВ