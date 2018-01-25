Платон: 72 часа нужно на поиск всех виноватых и три месяца на возврат миллиарда

Да, именно столько, по моим подсчётам, потребуется компетентной следственной бригаде для раскрытия данного преступления и возврата похищенного. Эта клоунада, в которую с первого же дня Плахотнюк и его приспешники превратили расследование кражи миллиарда, давно уже перешла все рамки приличия даже по меркам их воровских понятий, и теперь больше походит на лохотрон. Ни одного выезда следователей за границу, ни одного международного запроса в генеральные прокуратуры Латвии, Эстонии, Кипра, России. Ничего!

Сегодня счета за границей арестовываются в течение двух-трех дней. Для этого необходимо лишь сделать официальный международный запрос, прикрепив к нему решение молдавского суда. Данная процедура предусматривается кучей конвенций, как ооновских, так и евросоюзовских. Вместо этого нанимается частное сыскное агентство, которому информация предоставляется выборочно. А кое на какие моменты их просят вообще не обращать внимания.

Давеча прочитал последний отчёт Kroll (ссылка на отчёт: https://drive.google.com/…/1SDm3zxRhgWX-E2xH1HEz3hvy3J…/view) и очень удивился. И удивляет даже не то, что они не видят некоторые очевидные вещи. Это как раз понятно: кто платит, тот и музыку заказывает. Но когда они говорят, что не видят возможности одним махом вернуть всю сумму похищенных средств, тут уж нужно задуматься, достаточно ли квалификации у этих аналитиков. Ладно, в НБМ всегда одни балбесы сидели. Но здесь вроде бы всемирно известное агентство, штат должен быть натасканным.

Всё происходит очень поверхностно. И вот почему. В п. 2.2.4. отчёта Kroll от 02.12.17. всего в нескольких строчках указано о переброске кредитного портфеля из "ВЕМ" на "Banca Sociala" с использованием поддельных овердрафтов. Основываясь на п.4.3. и приложенной к нему таблицей, которая показывает прохождение средств от "Banca Sociala" до "ВЕМ", можно сделать несколько очень интересных выводов:

1. Сам по себе поддельный овердрафт не влияет на законность или незаконность выданных кредитов. Он был нужен Шору и Плахотнюку для создания видимости соблюдения нормативов. Зато этот факт в совокупности с другими доказательствами может послужить хорошим подспорьем для признания выдачи кредитов недействительными. Хотя можно обойтись и без этого.

2. Деньги от выданных кредитов были зачислены внутри Banca Sociala на корреспондентский счёт, так называемый лоро счёт, PrivatBank Latvia. Обычно ни один здравомыслящий банк не разрешает зачислять на свой счёт в сомнительном банке никакие средства, поскольку это большие риски в случае неплатёжеспособности банка. Что в итоге и получилось: PrivatBank поймал риски на 880 млн. $. И вот почему.

3. Как видно из рис.4 к пункту 4.3., деньги на погашение кредитов в ВЕМе были взяты шоровскими и плахотнюковскими компаниями в виде овердрафта у PrivatBank. Затем этот овердрафт этим же днём был погашен деньгами Banca Sociala. То есть кредиты в ВЕМе юридически были погашены деньгами PrivatBank и на корреспондентском счёте ВЕМа в PrivatBank образовался остаток в 880 млн. $.

4. Следующим шагом ВЕМ даёт поручение перебросить данные средства (880 млн. $) на свой корреспондентский в Banca Sociala. Что PrivatBank и выполнил, списав данную сумму со своего счёта в Banca Sociala. Вроде бы схема закрылась чисто, но, как оказалось, не совсем. Banca Sociala был признан банкротом. И согласно общемировой практике, любые сделки и действия, произведённые банком незадолго до ввода временной администрации и оказывающие предпочтение одним кредиторам перед другими, либо наносящие вред имущественным правам остальных кредиторов, могут быть признаны недействительными и ничтожными.

В рассматриваемом нами случае абсолютно законно признать недействительными и выдачу Banca Sociala кредитов шоровско-плахотнюковским фирмам c дальнейшим кредитованием кор/счета PrivatBank, и списание средств с кор/счёта PrivatBank в Banca Sociala в пользу ВЕМа. Причём, по общим правилам, рассматривать незаконность данных транзакций имеет право только молдавский суд, то есть по указанному в деле о банкротстве месту нахождения неплатёжеспособного банка. И в связи с очевидностью вопроса навряд ли судебный процесс займет более 1-2 месяцев.

Ну, а теперь главный сюрприз. После аннулирования одного из двух действий у ВЕМа появляется право требовать с PrivatBank свои 880 млн. $, причём в безусловном порядке. А у PrivatBank в качестве утешительного приза останется непогашенный овердрафт компаний Шора-Плахотнюка на 880 млн. $. Ведь, как я уже отмечал в п.3, юридически кредиты Шора в ВЕМе погашал PrivatBank. Погашал выданным Шору-Плахотнюку овердрафтом. Хочу заверить молдавских граждан, что у PrivatBank есть такие деньги, и он вполне в состоянии рассчитаться. Если не добровольно, то в судебном порядке уж точно.

Все вышеописанные процедуры нужно было провести ещё три года назад. У наших властей же, к сожалению, ни желания нет, ни мозгов. Но и сейчас не поздно сделать это. Безусловно, внимательный читатель обязательно задаст резонный вопрос: «Если юридически хоть так, хоть эдак, но кредиты в ВЕМе погашены, за что же ты тогда сидишь? За что сидят директор Каравита и Филат?»

Не буду отвечать за других. Скажу лишь одно, что там тоже всё не так однозначно. А вот я сижу потому, что хочется Плахотнюку. А вот материалы дела никого особо не интересуют. Они ведь полностью сфальсифицированы, так что читать их и смысла нет. У судей один ответ: либо мы посадим тебя, либо посадят нас. Выбор их очевиден. А я? Я – заложник, который так и не получил ни суда, ни следствия. Да, и кому это нужно? Народ требует зрелищ, ведь зрелища подобного рода дают возможность удовлетворения злорадства и других низменных чувств. Хочется верить, что хоть возможная перспектива возврата украденных у государства денег, разбудит спящие в безразличие умы, и выведет людей из состояния апатии и безысходности, в котором сейчас пребывает большая часть молдаван.

Вячеслав Платон