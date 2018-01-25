Майя Лагута: Каждый кишиневец должен знать, почему нужно требовать заключения прямых договоров с поставщиками услуг

Думаю, мало найдётся кишиневцев, которые бы систематически на протяжении последних 20 лет следили бы за развитием ситуации как в тарифной политике, так и в том, что касается отношений между потребителями и поставщиком питьевой воды. При приватизации квартир не передавали внутриквартирные сети с баланса поставщика на баланс владельца квартиры. При подготовке к приватизации приходят только специалисты из кадастра, измеряющие метраж, и именно его включают в контракт в качестве приложения.

Ни один владелец приватизированной квартиры не может похвастать наличием акта передачи ему на баланс внутриквартирных систем. Это – первое.

Второе. Точно также и домам, в которых были созданы АВПК, не передали внутридомовые сети с баланса по акту. Почему? А потому что все годы жильцы платили по установленным тарифам, но ничего не делалось. А передача по акту, в котором была бы обозначена схема сетей и их техническое состояние, давала бы возможность владельцу перед приватизацией квартиры потребовать от бывшего владельца приведения внутриквартирных сетей в соответствие с техническими нормами. То же самое и с внутридомовыми системами.

В тарифы с советского времени и по сей день включены все затраты, необходимые для заключения прямых индивидуальных контрактов, т.е. от забора воды в Днестре – до точки присоединения к кранам, из которых вода вытекает. Как только передали бы официально, по акту внутриквартирные сети - тариф сразу же должен был бы уменьшиться на ту часть внутриквартирных сетей, которые переходят на содержание владельца квартиры. Как только были бы переданы и внутридомовые сети, - тариф ещё уменьшился бы соразмерно той части сетей, которая переходит на содержание новых совладельцев.

Более того, владельцы приватизированных квартир вправе были потребовать также до передачи им на баланс приведения этих сетей в соответствие с техническими нормами, т.к. все годы они оплачивали через тариф их содержание.

А как на самом деле мошенничали примэрия и правительство в отношениях «Апэ-Канала» с потребителями, имеющими свой интерес в «Апэ-Канале», сто процентов акций которого принадлежат муниципальному совету? Они издавали регламенты и постановления, которыми устанавливали т.н. «линии разграничения» ответственности. По мере роста уровня приватизации линия передвигалась от точки присоединения к прибору потребления воды (кран) - к «точке присоединения к квартире». Но при этом тариф не уменьшался на ту часть внутриквартирных сетей, которые переходили на содержание владельца.

Когда приватизация квартир превысила уровень 80 процентов и некоторые создали ассоциации, эта линия разграничения ответственности за содержание сетей передвигалась от квартиры до «точки ввода в дом», автоматически перекладывалось содержание внутридомовых сетей на плечи совладельцев квартир. Но и в этих случаях тариф не уменьшали соразмерно той части сетей, которую принудили жильцов содержать.

Как правило, и внутриквартирные сети, и внутридомовые передавали жильцам в полуразрушенном состоянии. Итак, годами оплачивая их содержание через тарифы, власти вместе с «Апэ-Каналом» просто гребли миллионы, но ничего не делали, принуждая жильцов нести повторные затраты на содержание и замену сетей. Гребя деньги, не исключали из тарифа эти однажды заложенные затраты.

Итак, часть сетей переходила на содержание жильцов – но тариф необоснованно повышался и вырос за 20 лет с 1,12 лея до 10, 69 лея. А ведь экспертизы тарифов в 2001-2002 годах показали, что даже тогда они были неимоверно раздуты, незаконно включили массу затрат, не имеющих ничего общего с содержанием и обслуживанием сетей: выплата дивидендов, содержание домов отдыха и профсоюзов, оплата работникам путёвок и др..

До 2007 года тариф на воду держался на уровне 2,62 лея, на тепло – 233 лей. С приходом Киртоакэ ситуация резко изменилась. Во-первых, центральной властью под давлением лоббистов было принято решение разработать новую методологию расчёта тарифов так, чтобы уже невозможно было узнать постатейно (на 1 куб воды), какие затраты включены в тариф. Методологии необоснованно были полностью изменены (при неизменных советских системах!), а правительство, потакая ограблению, своим постановлением обязало изменять методологию расчёта тарифов каждые два года! И все это – чтобы скрыть необоснованные затраты в тарифах…

Даже через суд мне не удалось получить расшифровку затрат, включённых в стоимость 1 куба воды и 1 Гкал тепла. Вот почему процедура перехода сетей с баланса на баланс осуществлялась нетранспарентно, без соблюдения правил. Только так можно было избежать вопроса изъятия из тарифа части затрат.

А системы отопления? Когда речь идёт о балансовой принадлежности - это касается только самих труб, узлов и механизмов, но ни в коем случае не касается услуги поставки тепла или воды, которая осуществляется прямо в квартиру потребителю. Поставщики обязаны заключить прямые договоры именно с физическими лицами, так гласит закон. Что стало основанием появления в 2002 году постановления правительства № 191, которым поставщики обязывались заключить прямые индивидуальные контракты с бытовыми потребителями? Именно экспертизы тарифов, когда установили, что в них включены все затраты, нужные для поставки газа, электроэнергии, тепла, воды прямо потребителю в квартиру! Именно экспертизы тарифов (немногое хорошее, что было сделано правящей ПКРМ!) послужили основанием и для появления в 2003 году закона о защите прав потребителей.

Посмотрите, что происходит. Электроэнергию и газ поставщики поставляют на основе прямого договора. А поставками тепла и воды манипулируют всеми способами, и что только не придумывают, чтобы за заключение прямых контрактов с бытовыми потребителями содрать как можно больше дополнительно.

А ведь МСК в своё время выделял и «Термокому», и «Апэ-Каналу» миллионы на приобретение индивидуальных приборов учёта. И где они? Устанавливаются в новостроях за деньги, идет перекачка бюджетных средств. Недоступна информация о том, куда тратятся многомиллионные прибыли «Апэ-Канала», и при этом он умудряется брать ещё и кредиты у ЕБРР. А ведь законом было предусмотрено, что приборы учёта устанавливаются за счёт средств поставщиков, за счёт их прибыли. Но парламенту и правительству, жаждущим поживиться, ничего не стоит поменять норму: стоимость приборов учёта включить в тарифы. В итоге счётчики - золотые.

Считаю, что «пилотный проект», запущенный «Апэ-Каналом», - афёра, призванная убедить население в том, что т.н. разница между индивидуальными счётчиками и общедомовыми – это «утечка», которую должны оплачивать потребители, и этим обосновать необходимость дополнительного изъятия денег из кармана потребителей. Но «Апэ-Канал» недавно оповестил НАРЭ о значительном уменьшении объёма утечек в сети, хотя десятилетиями в тариф включали 40 процентов утечек, которые оплачивали потребители. Если объём утечек существенно уменьшился, то почему тариф увеличивается с 9,19 лей до 10,67 лей? Да ещё и «утечки» из части сетей законом №303 перекладывают на плечи потребителей? Жульничество, грабеж населения.

Вот почему потребители должны требовать безусловного и немедленного заключения прямых договоров! Распространяйте эту информацию, надо, чтобы как можно больше кишиневцев понимали, что происходит!

Майя ЛАГУТА,

председатель Общественной ассоциации «Salvgardare»