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Общество
Замерзающего лебедя на Комсомольском озере спас лыжник
25.01.2018

Неравнодушные горожане организовали операцию по спасению попавшего в ледовый плен лебедя на Комсомольском озере.

Вчера, 24 января, после настойчивых звонков спасатели вытащили из ледовой ловушки оставшегося на зимовку лебедя. Грациозная птица могла погибнуть, потеряв доступ к воде.

Тревогу подняла жительница Кишинева. Утром женщина увидела лебедя, метавшегося по всё более сужающемуся окну свободной воды.

- Это просто ужас. Лебедь который поселился на Комсомольском озере, замёрз. Никому нет дела до него. Спасители сказали: лёд 9 см, хотите - спасайте его сами, это трата времени, он над водой, это не наше дело  Вот, вам и Европа, - написала на своей странице в Facebook Ольга Стойка.

После настойчивых просьб к озеру приехали спасатели. Один из них встал на лыжи, направился к полынье и спас птицу. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность отвезти ее в зоопарк. А жители города готовят настоящую плавучую кормушку для птицы.

- Муж начал уже строить плот с кормушкой и с укрытием для этого лебедя. Завтра, у кого есть время и возможность, можете присоединиться в 11.30 - спускать его на воду, конструкция тяжелая, ее вес 110-120 кг. Схема для нее была взята из источников по содержанию лебедей, - рассказала Екатерина Гросу.


 
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