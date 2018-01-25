Замерзающего лебедя на Комсомольском озере спас лыжник

Неравнодушные горожане организовали операцию по спасению попавшего в ледовый плен лебедя на Комсомольском озере.

Вчера, 24 января, после настойчивых звонков спасатели вытащили из ледовой ловушки оставшегося на зимовку лебедя. Грациозная птица могла погибнуть, потеряв доступ к воде.

Тревогу подняла жительница Кишинева. Утром женщина увидела лебедя, метавшегося по всё более сужающемуся окну свободной воды.

- Это просто ужас. Лебедь который поселился на Комсомольском озере, замёрз. Никому нет дела до него. Спасители сказали: лёд 9 см, хотите - спасайте его сами, это трата времени, он над водой, это не наше дело Вот, вам и Европа, - написала на своей странице в Facebook Ольга Стойка.

После настойчивых просьб к озеру приехали спасатели. Один из них встал на лыжи, направился к полынье и спас птицу. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность отвезти ее в зоопарк. А жители города готовят настоящую плавучую кормушку для птицы.

- Муж начал уже строить плот с кормушкой и с укрытием для этого лебедя. Завтра, у кого есть время и возможность, можете присоединиться в 11.30 - спускать его на воду, конструкция тяжелая, ее вес 110-120 кг. Схема для нее была взята из источников по содержанию лебедей, - рассказала Екатерина Гросу.