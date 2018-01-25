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Молдавские мигранты в Израиле смогут подавать заявления для назначения пенсий на новом месте жительства
25.01.2018

Кабинет министров принял решение об инициировании переговоров по пилотной программе между Правительствами Республики Молдова и Израилем о приеме на работу граждан Республики Молдова в качестве сиделок у пожилых людей с ограниченными возможностями в Израиле, передает IPN.

Проект направлен на соблюдение прав трудящихся-мигрантов и борьбу с нелегальной миграцией. В частности, мигранты смогут проходить профессиональные курсы и медицинские осмотры на территории Израиля. Пилотная программа предусматривает первоначально участие 300 граждан.

Вместе с тем, правительство приняло решение об инициировании переговоров по проекту Административного соглашения для реализации Соглашения между Республикой Молдова и Израилем в сфере социального обеспечения. Таким образом, мигранты из двух государств смогут подавать заявления для назначения пенсий и других пособий социального страхования по новому месту жительства.

Соответствующие решения являются следствием договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита премьер-министра Павла Филипа в Израиле.


 
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