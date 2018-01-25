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Экономика
Управление общественными финансами будет осуществляться на основе принципов добросовестного управления
25.01.2018

Правительство утвердило Программу развития государственного внутреннего финансового контроля на 2018-2020 годы и План мероприятий по ее реализации. Это позволит управлять общественными финансами на основе принципов добросовестного управления, передает IPN.

Путем внедрения этих документов, правительство хочет повысить эффективность государственного управления, снизить бюрократизм, минимизировать коррупционные риски, обеспечить качество услуг для граждан и бизнеса.

Концепция государственного внутреннего финансового контроля предусматривает повышение управленческой ответственности и фокусируется на трех компонентах: финансовый менеджмент и контроль, внутренний аудит, центральная структура гармонизации.

Мероприятия в рамках новой программы будут направлены на создание предварительных условий для консолидации управленческой ответственности. Кроме того, будут обеспечены платформы для внедрения государственного внутреннего финансового контроля в составе министерств и ряда центральных органов власти.

Тюнинговый проект, финансируемый Европейским союзом и Министерством финансов Голландии, предоставит поддержку в реализации этой программы.


 
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