Вячеслав Негруца: Молдова имеет один из самых высоких уровней офшоризации экономической деятельности

Республика Молдова имеет один из самых высоких уровней офшоризации экономической, социальной и политической деятельности. Об этом заявил эксперт Transparency International Вячеслав Негруца в рамках передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

По его словам, в Республике Молдова, помимо того, что все государственные закупки, начиная от фармацевтической промышленности до канцтоваров, являются договорами с компаниями, которые имеют за собой бенефициаров в офшорных зонах, и большая часть зданий принадлежит офшорным людям и речь идет об огромных состояниях. „Многих вещей, которые произошли в финансово-банковском секторе, не было бы, если были бы удалены эти участвующие офшорные компании”, - сказал Вячеслав Негруца.

Эксперт заявил, что в Молдове есть три учреждения, которые занимаются, в пределах своей компетенции, мониторингом всего того, что называется виды деятельности – Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку и Национальный совет по борьбе с коррупцией. „Все эти три учреждения имеют собственные списки, которые в зависимости от области их деятельности включают в себя страны с повышенным риском таких сделок с офшорами”, - добавил Вячеслав Негруца.

По его словам, в Республике Молдова были, по крайней мере, три попытки в относительно короткий период наведения порядка в сфере офшоризации сделок, в частности в отношении операций с государственными деньгами. Все попытки дезофшоризации операций в Республике Молдова, нацеленных на общественные средства, не удались.

По мнению эксперта, политические круги и органы власти Молдовы реагируют очень болезненно, когда вопрос стоит об офшоризации. „Изменение законодательства требуется для того, чтобы удовлетворить местные интересы и деньги, которые производятся в стране от экономической деятельности, чтобы в дальнейшем были реинвестированы здесь, но не выведены в офшорные зоны, публичные деньги, которые с трудом собираются в виде налогов, чтобы не были снова выведены через договорные схемы и аукционы в офшорные зоны, и чтобы не сложилось впечатление, что иностранные инвестиции, которые приходят в Молдову, 60-70% из них, на самом деле являются деньгами, ранее извлеченными из Молдовы, а чтобы приходили настоящие инвестиции, правда, настоящие, которые приносят с собой технологии и новые услуги”,- заявил эксперт Transparency International.