Русский язык должен оставаться языком общения между национальностями, мнения

Русский язык должен оставаться языком общения между национальностями, как предусматривает действующее законодательство. Такое мнение было высказано в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Председатель Общественной ассоциации „Воевод” Николай Паскару считает, что в Республике Молдова люди должны говорить на языках, удобных для населения. По его мнению, действующее законодательство не должно быть изменено и русский язык должен оставаться языком общения между национальностями. Николай Паскару считает, что это изменение является очень опасным, ссылаясь на пример Украины, где майдан началась из-за изменений в законодательстве в области языка.

Политолог Борис Шаповалов считает инициативу либералов в качестве предвыборной акции. По его словам, рейтинг ЛП очень низкий, поэтому либералы пытаются повысить свою видимость в глазах электората.

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко заявила, что нынешнее положение Закона о языках в части русского языка устарело и должно быть изменено. Она считает, что благодаря этой инициативе будет больше гармонии в обществе, потому что это самая болезненная проблема.

Либеральная партия объявила, что подаст запрос в Конституционный суд для контроля конституционности пяти законов, которые предусматривают, что русский язык является „языком общения между национальностями” в Республике Молдова. По мнению либералов, Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР, принятый еще в 1989 году, противоречит Конституции, так как, придав русскому языку статус языка общения, он заменяет государственный язык.