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Политика
Плахотнюк раскрыл детали прогресса переговорного формата по приднестровскому урегулированию
25.01.2018

За объявленным в Вене успехом формата «5+2» стоят личные договоренностей кишиневского и тираспольского олигархов.

Лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк признал в интервью порталу deschide, что достигнутый в конце прошлого года «прорыв» в решениях по приднестровскому урегулированию обязан его личным договоренностям с фактическим главой Приднестровья, владельцем холдинга «Шериф» Виктором Гушаном, заявив, что бизнесмены имели «политическую задачу», отождествив себя с правительством.

«Эти переговоры (с Гушаном – Ред.) имели в своей основе интерес граждан с обоих берегов Днестра, а нашей политической задачей, наряду с правительством, было достичь позитивного результата, сделать, наконец, конкретные шаги для решения ряда проблем, безуспешно обсуждаемых годами.

Я политически поддержал переговоры, помог команде переговорщиков, но всякий успех является успехом Республики Молдова и в особенности граждан, которые воспользуются в результате этих соглашений», - добавил Плахотнюк о своих договоренностях с Гушаном.  

Примечательно, что в ходе прошедшей в ноябре Венской встрече в рамках переговоров в формате «5+2» Спецпредставитель ОБСЕ Посол Вольф Дитрих Хайм назвал «значительным» прогресс в переговорах по приднестровскому урегулированию.

Тогда, поздравляя стороны с прогрессом в урегулировании, Глава Миссии ОБСЕ в Молдове, Посол Майкл Скэнлан заявил, что «успешная встреча в формате «5+2» является результатом года целеустремленной работы рабочих групп и политических представителей в переговорном процессе, при поддержке Миссии. Динамика, основанная на конкретных результатах, является очевидным результатом личной вовлеченности лидеров обеих сторон в течение последних двух месяцев, что было подчеркнуто их встречей на мосту Гура Быкулуй-Бычок, чтобы отметить его открытие через 25 лет». Скэнлан не уточнил, каких именно "лидеров" он имел в виду, а ни Плахотнюк, ни Гушан не занимают никаких должностей.

Ранее уже сообщалось, что 25 ноября, внезапно в Бендерах представители Кишинева и Тирасполя достигли компромисса по четырем соглашениям: об утверждении образца диплома Тираспольского университета, об использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе, об обеспечении функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики и об урегулировании проблем в электросвязи.

18 ноября было открыто движение по мосту Гура-Быкулуй - Бычок, который был закрыт с 1992 года.


 
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