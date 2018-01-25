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Здоровье
Молдавские родители сознательно доводят детей до смертельно опасного состояния, чтобы защитить от «вредных» вакцин
25.01.2018

А статистика сурова, один больной ребенок заражает до 20 окружающих.

Почти год назад власти сообщили, что намерены строже относиться к требованиям приема детей в учебные заведения — от них в обязательном порядке будут требовать справки о вакцинации. В противном случае об учебе в коллективе придется забыть.

Это необходимо для того, чтобы позаботиться о здоровье следующего поколения. Меры были признаны необходимыми, поскольку все больше родителей отказываются от прививок и их дети становятся угрозой для одноклассников или детсадовцев.

Более того, такая практика принята во многих странах. Например, во Франции, США, Италии детей без справки о вакцинации в школу не допускают.

Но нашим людям закон не писан, мы же самые умные. Достаточно вспомнить скандал, разразившийся этой осенью. Семейные врачи в Страшенах удивились, что детей, родители которых постоянно отказывались от прививок, спокойно приняли в детские сады и школы. Медики решили изучить документы и оказалось, что сертификаты об иммунизации были фальшивыми. Схема работала просто: если местный семейный врач отказывался «договориться», то родители отправлялись в Кишинев. Там они получали уже заполненные сертификаты о вакцинации, которые давали шанс устроить ребенка в образовательное учреждение. И это явно не единичный случай, просто он всплыл на поверхность.

- Родители должны осознавать, что они подвергают ребенка смертельной опасности. Я в свое время опубликовала провокационный пост в ФБ о липовых справках и очень удивилась результатам. В комментариях появилось огромное количество вариантов цен на такие справки, причем купить можно одну, а можно все пакетом - "по оптовым и розничным ценам", - говорит медицинский эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ врач-инфекционист Екатерина Булавинова. - Я прошу врачей, даже если родители настаивают, клянутся, что потом "все доделают", не участвовать в этом - вы не знаете, что случится с этим ребенком завтра.

По ее словам, лучший пример опасности — это ситуация с корью на Украине. Один больной может легко заразить 20 человек. Например, если сидит аудитория студентов, не привитых от кори, к ним открывает дверь больной корью и спрашивает: "У вас корь есть?" После этого они смело могут ответить: "Теперь есть".

Многие могут возразить, что до этого корь нас не касалась, так что и волноваться не надо. Но и про коклюш раньше так думали, а в 2016 году вдруг в поликлиники потянулись родители: «Малыш кашляет до хрипоты. Спасите!».

Почему серьезная болезнь стала так стремительно набирать обороты? Медики единодушны во мнении: родители стали чаще отказываться от прививок.

- В первую очередь проблема возникла из-за того, что родители отказываются от прививок. Малыши остаются без иммунитета к болезни. У некоторых в карточках даже указаны поддельные противопоказания к вакцинации. Одни родители начитались рекомендаций в интернете, другие просто считают себя самыми умными, - объясняет глава Центра специфической профилактики НЦОЗ Анатолий Мельник.

Есть у наших людей еще один аргумент — мол, в нашу страну нормальные вакцины не привезут, подделку какую-то попытаются «впарить», особенно, если речь идет о платной вакцинации. И даже если вакцина пришла нормальная, то хранили ее уж точно неправильно.

- Фальсификаты вакцин никто не производит. Само производство такого фальсификата было бы дорогостоящим и сложным. Об этом можете не волноваться, - уверяет Екатерина Булавинова.- Неправильное хранение влияет только на эффективность вакцины. Если вакцина неправильно хранилась, если были нарушения температурного режима, она просто не подействует.

ИРИНА ШЛАПА, ВИКТОРИЯ МАКАРЕНКО


 
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