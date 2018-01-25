Движение вниз: За прокат в Молдове самого кассового фильма российского кинематографа требуют стоимость "однушки" в Кишиневе!

Стало известно, почему на самом деле картину «Движение вверх» наши зрители в кинотеатрах никогда не увидят

Даже спустя месяц после премьеры российская сторона ни копейки скидки для наших зрителей не делает.

Печально, но далеко не все ленты, выходящие в мировой прокат и пользующиеся успехом, могут увидеть молдавские зрители. Так случилось и со спортивной драмой «Движение вверх». Фильм режиссера Антона Мегердичева стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Кино рассказывает о легендарном баскетбольном матче. В финале мюнхенской Олимпиады 1972 года советская сборная в драматической борьбе обыграла непобедимую доселе команду США. Почему же молдавский зритель так и не увидел картину «Движение вверх», «Комсомолке» рассказала заместитель директора сети кинотеатров Patria Корина Кантир.

- Сеть кинотеатров Patria планировала показ данного фильма, переговоры с дистрибьютором велись долгое время до начала показа фильма, но финансовые условия были слишком завышены для Молдовы, а скидки не предусматривались. К сожалению, даже сейчас, когда с момента выхода фильма прошел месяц, дистрибьютор отказал в снижении суммы, - говорит Корина Кантир.

По ее словам, часто случается, что дистрибьюторы просят цену, которая для Молдовы чрезмерно велика:

- Надо понимать специфику рынка. У нас в прокате прекрасно шли «Елки новые», «Три богатыря и принцесса Египта», «Последний богатырь» - это ленты для семейного просмотра. Гарантировать, что спортивная драма будет столь же успешной, не может никто. Есть и еще один важный аспект, о котором многие забывают. Сеть кинотеатров Patria сама занимается рекламой фильмов на радио и ТВ, печатает афиши и плакаты, делает субтитры на румынском языке для российских лент. В остальных странах такое немыслимо, это задача дистрибьютора. Поэтому кинотеатры несут дополнительные расходы.

- Случалось и будет случаться, что фильмы, нашумевшие в других странах, не окупались в Молдове. Это совершенно нормальное явление: разные страны, разные менталитет и восприятие, в итоге - разные сборы, - объясняет замдиректора сети кинотеатров Patria.

Она уверена, что сегодня главное, что нужно зрителю, — это качество:

- Основной зритель кинотеатров - это молодежь, которая прекрасно разбирается в сюжете, подаче, изображении и т.д... Хотим еще раз подчерк­нуть - на экранах сети кинотеатров Patria всегда есть место для различных фильмов – голливудских, европейских, российских. Кстати, с 1 февраля ждем прекрасный фильм с талантливым и всеми очень любимым актером Константином Хабенским — «Селфи». Будем рады всех видеть!

Кстати, как удалось узнать «Комсомолке», позвонив в компанию «Централ Партнершип», которая и занималась производством фильма, стоимость проката картины «Движение вверх» на территории Молдовы составила бы более 15 тысяч долларов (это, если поторговаться и показать деньги, стоимость однокомнатной квартиры в Кишиневе)! И ни копейки скидки российская сторона не была готова предоставить. Так что, увы и ах, но молдавский зритель так и не увидит на большом экране самый кассовый фильм в истории российского кинематографа.

ЛЕОНИД РЯБКОВ, ИРИНА ШЛАПА