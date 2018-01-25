Владимир Односталко об итогах «пенсионной реформы»: «Сладкая ложь правительства или горькая правда реальности?»

Владимир ОДНОСТАЛКО

Сегодня в Молдове 716 тысяч пенсионеров. В том числе пенсионеров по возрасту 533 тысячи и 128,5 тысячи инвалидов. С каждым годом пенсионеров все больше.

16 декабря 2016 года парламентское большинство во главе с Демократической партией ожидаемо единогласно проголосовало за проект «реформы» пенсионной системы, предложенный правительством. Ноу-хау в видении демократов были следующие: право работающих пенсионеров на перерасчет пенсии, валоризация пенсий, возможность выхода на пенсию досрочно, справедливое соотношение размера минимальной потребительской корзины и минимальной пенсии, удаление неравенства в начислении пенсий судьям, прокурорам, министрам и др., с одной стороны, и врачам, учителям, работникам сельского хозяйства, культуры и пр., с другой стороны.

И вот реальность спустя год после внедрения «реформы».

Бывшие судьи, прокуроры, министры продолжают получать самые высокие пенсии.

Согласно закону о пенсиях от 16 декабря 2016 года пенсии судьям должны исчисляться по итогам всего периода трудовой деятельности. Но благодаря Конституционному суду, который 27 июля 2017 года решил (во исполнение принципа независимости судей), что судейская пенсия должна быть специальной, не менее 10000 лей, теперь судьям выплачивается 50 процентов из бюджета НКСС и 50 процентов из государственного бюджета.

Пенсионеров все больше и больше.

Если по состоянию на 1 января 2016 года количество получателей пенсии было 679,9 тысячи, то на 1 января 2017 года – уже 710,9 тысячи, а на 1 января 2018 – 716 тысяч. То есть за два года количество пенсионеров выросло на 36 тысяч. Для решения вопроса снижения количества пенсионеров правительство увеличило возраст выхода на пенсию до 63 лет как для мужчин, так и для женщин. При этом средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67,5 лет. То есть на пенсии реально прожить еще пару лет…

Не совсем официально принято решение о сокращении любыми способами количества пенсионеров-инвалидов. Статистика такова: на 1 января 2016 года их было 133,7 тысячи, на 1 января 2017 года - 132,2 тысячи, на 1 января 2018 года – уже 128,5 тысячи. То есть за два года их стало меньше на 5,2 тысячи. И это притом, что ежегодно умирают по 28-29 тысяч пенсионеров, что составляет 74 процента от общего количество умерших ежегодно.

Пенсии «валоризировали» по-своему и не всем.

На заседании правительства в марте 2017 года премьер-министр Павел Филип заявил, что пенсии будут повышены на 40 процентов, а минимальная пенсия увеличится на 37 процентов для 129 тысяч пенсионеров.

Цифры говорят следующее: по данным статистики средняя пенсия по республике была увеличена на 9,5 процентов, и это с учетом плановой индексации в 6,8 процента. Простые подсчеты демонстрируют наглую ложь правительства. Как минимальные пенсии не были увеличены на 21 процент, так и обещанная валоризация на 40 процентов - блеф.

Пенсионеров вышедших на пенсию до 1 января 1999 года для правительства не существует. А ведь все они ранее выплачивали социальные взносы!

Люди, проработавшие на Молдову много лет, построили нашу страну, в том числе и здание, в котором сидит лживое и вороватое правительство, и остались «за бортом». Им ничего не повысили. Их правительство не замечает. Нет этих людей для Филипа.

Дискриминация работающих пенсионеров в праве перерасчета пенсии.

Закон предусматривает право на перерасчет пенсии для работающего пенсионера раз в два года. Но наше правительство пошло на хитрость и установило эту норму только для пенсионеров, которые вышли на пенсию с 1 января 2017 года. Весной 2017 года фракция партии социалистов обратилась в Конституционный суд для признания неконституционности перерасчета пенсий только тем работающим пенсионерам, кто вышел на пенсии с 1 января 2017 года. Конституционный суд наше обращение даже не принял к рассмотрению. При этом 27 июля 2017 года КС решил, что, во исполнение принципа независимости судей, пенсия у последних должна быть специальной не менее 10 тысяч лей. Нескольким судьям КС можно, а почти 200 тысяч работающих пенсионеров, у которых пенсия ниже расчетного прожиточного минимума, не имеют право на перерасчет.

Пенсия по инвалидности мизерная при отсутствии адекватного лечения.

Красивые политические декларации Филипа в декабре 2016 года: пенсия по инвалидности будет увеличена на 39 процентов! Что в реальности? Если по состоянию на 1 января 2016 года средняя пенсия по инвалидности была 993,42 лея, то в январе 2017 года средняя пенсия по инвалидности - 1018,30 лея, а 1 января 2018 года – 1149,35 лея, это никак не 39 процентов, а только 15,5 процента. При этом лицам с ограниченными возможностями требуется куда более серьёзный подход, например, специализированное лечение, медикаменты (к сожалению полис медстрахования очень часто не покрывает потребности в лечении), путевки в санаторий, профилакторий, которые люди ждут годами. Большинство инвалидов не может работать, соответственно у них нет дополнительных источников дохода.

Уровень старения населения растет, экономически активное население уменьшается, а правительство все больше и больше вгоняет страну в социальный коллапс…