В Молдове могут ужесточить наказание за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения

Общественно-полезный труд, анулирование водительского удостоверения или повторная сдача экзамена на вождение — такие наказания могут ввести за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Это обсуждалось сегодня на заседании представителей министерства юстиции и Национального инспектората пробаций, пишет Agora.

«Увеличение размера штрафов, которое произошло в 2016 году, не привело к заметным результатам. Число водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось», — говорит глава Национального инспектората пробаций Генадий Чебан.

Среди предложений, озвученных участниками заседания, прозвучало следующее: изъятие водительского удостоверения на длительный срок и общественно-полезный труд за повторное выявление вождения в нетрезвом состоянии.

В то же время, представитель Департамента пенитенциарных учреждений Ион Русу высказался о том, что наказание в виде тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде, не повлекшее за собой смерти, — слишком жесткая мера. «Людям, совершившим такое правонарушение, от 21 до 40 лет. Мы считаем, что наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения слишком жестким, если никто не умер в результате аварии. А просто осудить на 6 месяцев или на год человека, поместить его рядом с преступниками, соврешившими намного более тяжкие преступления, это слишком», — говорит он.

В настоящее время за решеткой находятся 279 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.