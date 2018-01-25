Назван лучший университет Молдовы по версии совета научных исследований Испании

Государственный университет стал первым среди молдавских вузов, вошедших во всемирный рейтинг университетов, составленный Высшим советом научных исследований Испании. МолдГУ занял 3135-ю строчку. Это на 13 позиций выше, чем в прошлом году.

Ниже в рейтинге расположились Технический университет и Экономическая академия. Попали в него также Приднестровский университет имени Шевченко и Педагогический университет имени Крянгэ.

Возглавил рейтинг лучших вузов мира Гарвардский университет. На второй строчке - Стэнфорд, на третьей - Массачусетский технологический институт.

Всего в первой двадцатке топа 16 американских вузов.

Среди британских университетов лидирует Оксфорд, он - на седьмой строчке рейтинга. Кембридж - на 11-й.

В первую 20-ку попал и Университет Торонто. Он на 14-м месте.