Скрипачу-виртуозу Николаю Ботгросу исполняется 65 лет

Николаю Ботгросу – артисту, скрипачу и дирижеру народной музыки сегодня исполняется 65 лет.

Он родился 25 января 1953 года в селе Бадику Векь Кагульского Района Республики Молдова, в семье музыкантов. Николай – сын скрипача Дмитрия Ботгоса.

«Волшебник скрипки» Николай Ботгрос в 1978 году возглавил народный оркестр «Лэутары».

Николай Ботгрос нес славу народной музыки в десятки европейских стран, но и в Соединенные Штаты Америки, Австралию, Новую Зеландию и во все страны бывшего Советского Союза. В 2010 году оркестр «Лэутары» отметил 40-летие творческой деятельности.

На протяжении многих лет Николаю Ботгросу удалось записать только два своих альбома, а кроме того – сотни и даже тысячи музыкальных композиций, записанных с исполнителями народной музыки.

Николая Ботгрос – народный артист, кавалер Ордена Республики.