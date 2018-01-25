Сильвия Раду: Никто не может отрицать кровной связи молдаван и румын

Врио примара Кишинева Сильвия Раду заявила в среду, 24 января, в Яссах, что никто не может отрицать кровной связи между молдаванами и румынами.

В Яссах врио примара столицы РМ приняла участие в мероприятиях, посвященных 10-летию с момента подписания Соглашения о побратимстве между городами Яссы и Кишинев, сообщает adevarul.ro.

"Мы живем в год Столетия Великого объединения. Даже несмотря на то, что в настоящее время мы являемся двумя государствами, никто не может отрицать кровной связи между нами", - отметила Сильвия Раду.

В этом контексте врио примара выступила с предложением "оказать конкретную помощь туристам из двух стран, которые в год Столетия хотят посетить Кишинев или Яссы".

Я думаю, было бы полезно, если бы мы запустили партнерскую программу, чтобы граждане из Ясс и Кишинева могли бесплатно посещать музеи двух населенных пунктов. Чтобы это было бесплатно для граждан Ясс в Кишиневе и наоборот. Чтобы молдаване могли бесплатно посетить прекрасные музеи в Яссах. Это символический жест, но он может способствовать развитию туризма и лучшему пониманию как общих моментов, так и повседневных реалий", - подчеркнула Раду.