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Политика
Муниципальный советник Василий Киртока комментирует заявление Александра Одинцова
25.01.2018

Фракция коммунистов и беспартийных в Муниципальном совете Кишинева всегда поддерживает инициативы коллег из других фракций по запрету незаконного строительства в столице.

Об этом заявил муниципальный советник Василий Киртока, известный своими инициативами по упорядочению застройки Кишинева, комментируя для портала NOI.md заявление советника от Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Александра Одинцова о том, что у социалистов нет поддержки коллег по муниципальному совету в вопросах запрета незаконного строительства в столице.

Такое заявление Александра Одинцова приводит издание АиФ в Молдове в материале «Очередной застройщик хочет “спрятать” Комсомольское озеро от горожан за домом».

«Очевидно, это заявление Александр сделал под влиянием какого-то эмоционального всплеска. Фракция коммунистов и беспартийных, которую я возглавляю не только поддерживает подобные инициативы коллег из других фракций, но является инициатором системного решения вопроса будущего строительства в городе на основе прописанных законов градостроительства с соблюдением правил зонирования застройки, комплексности и ансамблевости. Здесь мы занимаем неизменно принципиальную позицию и никогда не голосуем за проекты, нарушающие эти принципы», - подчеркнул Василий Киртока.

«Александру Одинцову хорошо известно, что по нашей инициативе, в результате более чем годичной работы комиссии, которую я возглавлял в июле 2018 года, Муниципальным советом было принято решение о существенных ограничениях на строительство внутри кварталов сложившейся застройки, между линиями домов и тротуарами вдоль улиц города, в зеленых зонах. Это - системное решение, но не разовые акции, которые, если они не являются политическим пиаром, мы, также, всегда поддерживаем», - заявил Василий Киртока.

По его мнению, Александр, очевидно, сетует по поводу того, что фракция коммунистов и беспартийных в Муниципальном совете Кишинева не разделяет позицию своих коллег-социалистов, связанную с тем, чтобы вообще не рассматривать на заседаниях Мунсовета земельные вопросы.

Василий Киртока отметил, что такая политика фракции крупной и уважаемой партии, с его точки зрения ошибочна. «Нам нужно рассматривать и решать все проблемы горожан, а не только те, которые нам нравятся. Мы считаем важнейшей частью работы муниципальных советников, наряду с другим вопросами, содействие тысячам семей и компаний реализовать свои имущественные права на землю, строения, на продление договоров аренды и прочее. Эти права закреплены законодательно, неоспоримы и наша задача их реализовать с пользой для граждан и бюджета города», -подчеркнул Василий Киртока.


 
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