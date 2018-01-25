Молдавские вина – главные конкуренты грузинских вин на рынке Китая

Грузия стремится выйти на китайский рынок со своими винами, поскольку Китай является крупной, стабильной и быстрорастущей страной, и в долгосрочной перспективе этот рынок может стать альтернативой России.

Об этом заявила в своем интервью радио "Коммерсант" генеральный директор компании «Schuchmann Wines Georgia» Нуца Абрамишвили, передает mybusiness.md со ссылкой на news.hvino.com

"Нашим главным конкурентом в Китае является Молдова. Грузия не может конкурировать с более крупными производителями, такими как Европа и Южная Америка, поскольку себестоимость их продукции ниже из-за большого оборота. Хотя наши ресурсы ограничены из-за количества виноградников, и грузинское вино должно найти свое место на рынке за счет высокого качества," - сообщила г-жа Абрамишвили.

Нуца Абрамишвили отметила высокий показатель экспорта грузинского вина за 2017 год, который достиг 30-летнего максимума.

"Успех, достигнутый в 2017 году, показывает, что экспорт вина постепенно становится все более разнообразным. Совершенно очевидно, что мы ни в коем случае не можем зависеть только от одного рынка, чтобы избежать шока, который испытытало грузинское виноделие в 2006 году после закрытия российского рынка," - заявила г-жа Абрамишвили.