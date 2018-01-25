Валерий Осталеп обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность прослушивания его телефона

О том, что служба информации и безопасности прослушивает его телефоны, экс-вице-министр иностранных дел, известный политический аналитик, директор института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп сообщил в социальной сети Facebook.

«Уважаемые друзья, информирую вас о том что СИБ РМ под непосредственным руководством Александра Балана проводит активную работу по моей дискредитации, - написал Валерий Осталеп 25 января. – Задача - найти признаки связи с российскими спецслужбами. Шизофрения основывается, в частности, на том что я «защищаю Россию, провожу ее политику, и часто выезжаю за рубеж». Координирует все А.Балан. Сегодня я обращусь в прокуратуру с просьбой проверить законность прослушивания моего телефона, установки за мной наружного наблюдения и того, с какого перепугу уже столько лет фиксируются мои перемещения. Также, изучив личность и «деятельность» Балана, заявляю, что этот человек не может находиться не только на таком посту, но и в самой службе. Я буду добиваться увольнения этого индивида не только с должности. Ему надо коров пасти».

«В 2009-м Александр подозревал во всем румын, - пишет Осталеп, - в 2018-м - русских. Кто следующий в списке виноватых? Или должность любой ценой? Товарищ Александр Балан! Я принял решение информировать вас заранее о своих командировках, чтоб вы были порасторопнее, а то постфактум вы не справляетесь. Как вы знаете, я только что вернулся, но на следующей неделе опять уезжаю. Я вам вышлю маршрут, ну чтоб вам попроще было. Будем на связи».