Михай Гимпу: Я начал собирать документы для румынского гражданства

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу признался, что в настоящее время он не имеет румынского гражданства, но начал собирать документы для его восстановления.

В эфире программы Important на канале TVC21 Михай Гимпу заявил, что до настоящего времени не имеет гражданства Румынии, сообщает moldova.org.

"У меня до сих пор нет румынского гражданства. Мы думали, что все же осуществим Объединение и получим его не по заявлению, а по закону, как это было у моих родителей, от отца к сыну. Когда я увидел, что дело затягивается, я начал собирать документы, чтобы подать заявление на румынское гражданство", - сказал лидер ЛП.

В то же время Гимпу поторопился уточнить, что не собирается участвовать в политике за Прутом и навсегда останется в команде Либеральной партии, независимо от того, какую роль он будет выполнять в партии.

"Я не иду сенатором или парламентарием. Где бы я ни был, я останусь в команде либералов, независимо от того, в каком качестве или от должностей, которые у меня будут" - сказал Михай Гимпу.

В этом контексте председатель ЛП добавил, что в этом году состоится конгресс партии и что он не исключает того факта, что Дорин Киртоакэ может взять на себя руководство партией. По словам Гимпу, окончательное решение будет принято членами партии на съезде ЛП.