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Экономика
Moldtelecom выживет, если повысит тарифы или не будет платить дивиденды
25.01.2018

Министерство экономики и инфраструктуры предложило освободить национального оператора телефонной связи АО "Moldtelecom" от выплаты дивидендов за 2017 год.

В проекте постановления правительства, подписанного госсекретарем Виталие Юрку, бывшим менеджером Moldtelecom, утверждается, что такое предложение исходит из анализа доходов за 2015-2017 годы, который показал снижение оборота на рынке фиксированной телефонии, сообщает mold-street.com.

"Одной из основных проблем, стоящих перед АО "Moldtelecom" на протяжении нескольких лет, является вопрос о применении тарифов на фиксированную телефонию, которые ниже фактических затрат, что генерирует невключенные расходы. Доходы от фиксированной телефонии покрывают лишь 52,7% расходов на предоставление этих услуг", - отмечено в обосновании проекта.

Другим указанным фактором является тенденция к сокращению услуг фиксированной телефонной связи на местном и глобальном уровне, которая определяется "быстрой миграцией голосовых услуг от фиксированных сетей к мобильным, и снижением числа абонентов".

Таким образом, только в 2017 году тарифный доход, сопутствующий услугам фиксированной телефонной связи, снизился примерно на 10%, а доля межсетевых соединений - примерно на 8%.

Автор проекта утверждает, что для того, чтобы справиться с конкуренцией на рынке, а также обеспечить "высокое качество предоставляемых услуг электронных коммуникаций и поддержать позицию на рынке", Moldtelecom каждый год должен вкладывать значительные финансовые ресурсы в развитие услуг на основе технологий последнего поколения. Он указывает, что срок возмещения инвестиций составит около 5-8 лет.

Следовательно, освобождение Moldtelecom от выплаты дивидендов по чистой прибыли, полученной в 2017 году, позволит компании, 100% которой принадлежат государству, увеличить инвестиции в развитие предоставляемых услуг, сохранить высокий уровень качества услуг и повысить рентабельность проводимой деятельности.

Отметим, что в последние годы оборот и прибыль Moldtelecom резко сократилась. В отчете министерства финансов указано, что только в первой половине 2017 года продажи Moldtelecom сократились примерно на 246 млн леев, то есть более чем на 20%.

Кроме того, увеличивается степень задолженности компании. Таким образом, в середине 2017 года Moldtelecom должна была погасить внутренние кредиты на сумму около 672 млн леев. Эта цифра составляет 42% от общего объема займов, взятых на тот момент государственными компаниями и акционерными обществами с государственным капиталом.

Серьезная ситуация вынудила компанию отказаться от бесплатных услуг.


 
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