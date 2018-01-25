Депутаты ПАСЕ осудили политические репрессии против муниципальных советников Бельц

Группа депутатов разных фракцией Парламентской ассамблеи Совета Европы выступила с декларацией, в которой выразила обеспокоенность нарушением фундаментальных прав человека и принципов правого государства в Молдове.

Депутаты ПАСЕ осудили политические репрессии, развязанные центральной властью Молдовы против муниципальных советников Бельц и их семей. Они также обратили внимание молдавских властей на риск утраты доверия со стороны внешних партнёров.

«В качестве депутатов ПАСЕ выражаем обеспокоенность в связи с беспрецедентным нарушением фундаментальных прав человека, принципов правового государства и демократии в муниципальном совете Бельц. Используя запугивания, угрозы, сфабрикованные уголовные дела, центральный власти развернули политические репрессии против советников и их семей. В итоге 20 советников от "Нашей партии” объявили пятидневную голодовку, как последний способ сопротивления давлению центральных властей, которые таким образом пытаются вынудить народных избранников покинуть свою фракцию.

Мы призываем молдавские власти прекратить практики, подрывающие фундаментальные демократические нормы, а также предпринять конкретные шаги, для выполнения их международных обязательств. Мы также призываем их учитывать риски утраты доверия со стороны внешних партнеров», - гласит текст обращения.

Обращение, подписанное представителями Свободных демократов, Объединенных европейских левых и Прогрессивного альянса демократов и социалистов, направлено Генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Евросовета Дональду Туску, а также председателю парламента Молдову Адриану Канду и генпрокурору Эдуарду Харунжену.