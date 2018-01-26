Из 287 примаров ЛДПМ остались 60, остальных переманила Демпартия

Демократическая партия захватывает органы местной публичной власти, так как это - единственный шанс для успеха на будущих парламентских выборах, считают представители Либерально-демократической партии.

Как передает "ИНФОТАГ" председатель ЛДПМ Виорел Чиботару отметил на пресс-конференции в четверг, что "по результатам последних местных выборов в июне 2015 г. либерал-демократы получили 235 тысяч голосов", что позволило им получить 287 мандатов примаров. "Однако сейчас лишь 60 примаров остались верны ЛДПМ, а остальные уже представляют интересы ДПМ. И такова ситуация не только по нашей партии, но и по другим. Демпартия сегодня контролирует 700 примэрий из 898", - отметил Чиботару.

По его словам, "власти вместо того, чтобы проводить заявленные европейские реформы в области децентрализации и повышения эффективности местного самоуправления, занимаются запугиванием, шантажом и скупкой примаров, муниципальных и сельских советников с единственной целью - обеспечить успех на будущих выборах в парламент". "В Молдове осуществляется политика концентрации власти в одних руках, ДПМ действует в ущерб демократическим принципам и старается установить диктатуру в республике", - возмутился Чиботару.

Председатель парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу отметил, что "ДПМ, контролируя административный ресурс местных органов власти, рассчитывает обеспечить себе успех в одномандатных округах".

"Для этого и была утверждена новая избирательная смешанная система, так как пропорциональная фактически исключала шансы ДПМ на попадание в парламент. Сейчас существует реальная опасность, что парламентские выборы будут проведены с многочисленными нарушениями, поэтому все политические партии, пострадавшие от действий ДПМ, гражданское и экспертное сообщество, должны мобилизовать силы и не допустить махинаций со стороны Демпартии в ходе голосования", - заявил Делиу.