Вячеслав Платон: Приветствую приход банка «Трансильвания» в Молдову!

Ликуй и радуйся, народ Молдовы! Давно таких сладких простофиль не заносило в нашу страну. Редкая удача! Итальянский банк Venetto с его молдавским филиалом Эксимбанк, который молдавские умельцы разворовали просто в самое выдающееся место Ким Кардашьян, это лишь мелкие цветочки-лютики. Сейчас же всё должно быть поставлено на серьёзный государственный поток. По моим подсчётам, банк Трансильвания должен будет вернуть молдавскому народу минимум $250 млн. из похищенного миллиарда. Правда, неплохо?

Расчёт очень простой. Victoriabank в ноябре 2014 года дал ВЕМу межбанковский кредит в $130 млн., которые в этот же день к нему же и вернулись, но уже похищенные и отмытые. Согласно молдавскому кодексу за пользование чужими денежными средствами за три года надо начислить проценты, равные ставки НБМ плюс 9%. С 2014 года по 2018 это минимум 55% от суммы, что составляет в леях 1.017.000.000, а в долларах по курсу 17 приблизительно $60 млн. Итого $190 млн..

После того, как государство вытащит эти деньги из Victoriabank, а в конечном счёте из его бенефициара — банка Трансильвания, можно будет начинать второй заход. Приобретённые у компании Insidown 15.01.18. акции Victoriabank в размере приблизительно 39% были куплены на деньги, похищенные из ВЕМа. Соответственно, должны быть конфискованы, как имущество, приобретённое в результате совершённого преступления, и к тому же являющегося предметом отмывания денег. Ситуация классическая. А это ещё $44 млн. Плюс проценты за пользование похищенным имуществом, что составляет сумму никак не меньше $60 млн. Итого: $190 млн. плюс $60 млн. равно $250 млн. Одним махом можно вернуть четверть от украденного миллиарда.

Есть ещё один интересный и немаловажный аспект. Несмотря на мои письменные предупреждения, не только растиражированные в прессе, но и отправленные мной непосредственно в банк Трансильвания, румынские мачо пошли на всё вышеописанное сознательно, добровольно, с пониманием возможных последствий. Так что взывание к справедливости, к европейским и международным структурам бессмысленно и контрпродуктивно. Всё вроде как законно и безупречно. А чтобы не выпендривались, можно для стимуляции пятой точки привлечь руководство банка Трансильвания к уголовной ответственности за отмывание денег. Состав преступления, принимая во внимание мои письменные предупреждения, очевиден.

Поэтому, друзья мои, как минимум, орден Gloria Muncii я заслужил. Процесс можно начать сразу же после смены режима Плахотнюка. Хотя…Владик любит поиметь клиента сразу же после того, как продаст ему что-нибудь. Так что вполне возможно, что он решит не затягивать. Ведь $250 млн., переданные в бюджет, потом можно будет украсть ещё раз. Чувствую, эта песня не закончится никогда. Влад, представь себе, ты войдёшь в историю, как умелец, который умудрился продать один и тот же пакет акций трижды. Хотя, конечно, таких простофиль, как в банке Трансильвания, найти ещё раз будет сложно. Но, как говорят у нас в ПУ №13, без лоха и жизнь плоха.

Будет неискренне, если я скажу, что радость моя связана лишь с возможностью возврата народу Молдовы $250 млн. Есть ещё, минимум, три момента, которые согревают душу затворника. Во-первых, это факт законченности преступления по отмыванию денег, в котором уши нашего Влада торчат со всех сторон. Юрисдикция, безусловно, румынская. А так как подследственность данного преступления относится к румынскому DNA, вся молдавская общественность сможет воочию наблюдать, как работают прославленные борцы с румынской коррупцией.

В случае успеха DNA в борьбе с коррумпированным режимом Плахотнюка у молдавских унионистов появятся серьёзные козыри в виде примера работы настоящего правового государства, что для молдавских граждан может стать веским аргументом в пользу объединения. И, наоборот, в случае бездействия румынских правоохранительных органов можно будет тыкать Траяна Бэсеску носом, упрекая в том, что он предлагает молдаванам сменить одну бандитскую крышу на другую.

Второй интересный момент, требующий уточнения, заключается в использовании при оплате акций Victoriabank средств в евро с корреспондентских счетов банка Трансильвания в немецких банках. Этот факт тоже может обернуться неприятным сюрпризом для участников сделки.

Ну, и третье, приятное для инвесторов Агроиндбанка и Молдинконбанка событие: определился примерный индикатив стоимости молдавских банков. Сравнивая Victoriabank с Агроиндбанком, который по капиталу больше более чем в два раза, можно определить цену акций ограбленных акционеров, как минимум, в $90 млн. А цена акций, украденных у акционеров Молдинконбанка – около $80 млн..

Подводя черту под списком радостных моментов, которые нам принёс приход такого солидного и одновременно такого недалёкого инвестора, можно заключить, что нам всем, дорогие сограждане, крупно повезло. А если таких простофиль в Румынии ещё много, то можно всерьёз задуматься и об объединении.

Вячеслав ПЛАТОН