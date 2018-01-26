США бьют по офшорам: С февраля богачи из Молдовы в одночасье могут стать бедняками?

В последний месяц зимы в США будут опубликованы новые санкционные списки, которые могут ударить и по молдавскому бизнесу

Совсем скоро, в начале февраля Госсекретарь, служба национальной разведки и Министерство финансов США должны предоставить доклад об активах российских чиновников и бизнесменов, связанных с высшими органами исполнительной власти РФ. Опубликованы будут и санкционные списки, фигурантов которых лишат выведенных за рубеж состояний. В итоге, как прогнозируют эксперты, российские бизнесмены рискуют потерять целые состояния, которые находятся в иностранных активах. В общем, начнется «февральская офшорная революция». Кстати, российские деньги в офшорах, по оценкам национального бюро экономических исследований США, составляют около 1 трлн долларов.

Возникает множество вопросов. Пострадают ли при этом молдавские бизнесмены? Ведь некоторые из них действительно держат свои капиталы в офшорах? Некоторые - делят бизнес с российскими коллегами по цеху. В поиске ответов мы обратились к экономическому эксперту Татьяне Ларюшиной.

- Общую тенденцию по поводу офшоров еще лет десять назад определил Международный валютный фонд. Общая позиция такова: финансовые отношения должны стать максимально транспарентными, - говорит эксперт. - Поэтому все эти офшоры, duty-free мешают бизнес-отношениям. И их издержки создают намного больше рисков для ведения бизнеса, чем выгоды. Надо понимать, что помимо тех компаний, которые используют офшоры для оптимизации налоговых выплат, есть и те, кто использует офшоры именно для ухода от налогов. Нашим молдавским бизнесменам, которые связаны с российским капиталом, нужно прежде всего понимать, к какой категории бизнеса они относятся, и сделать соответствующие выводы. Но понимает ли молдавский бизнес, какой частью «марлизонского балета» он является, - большой вопрос. Но риски есть.

- Американские власти считают, что у российских бизнесменов в офшорах - 1 трлн долларов. Каковы масштабы в истории с молдавскими предпринимателями?

- Тут нужно говорить не об этом. Используются не столько бизнесмены, сколько юрисдикция Молдовы. Это разные вещи, это не бизнес-отношения. Это криминал чистой воды! Откуда мы могли знать, пока это не вышло наружу, что через молдавскую банковскую и судебную системы прокачали астрономические суммы!

- Вы про «Ландрамат»?

- Да. Эта информация тщательно скрывается, но вся эта история создает огромные риски. После того как этот скандал, как и скандал с уводом миллиарда из резервов Национального банка, был предан огласке, Молдова перестала быть «тихой гаванью»...

- То есть планы США — это больше тревожный звоночек не столько для бизнесменов, сколько для людей, которые стоят за юстицией в Молдове?

- Абсолютно точно! Это, в первую очередь, звоночек для тех, кто является представителями так называемой «группы специальных интересов» - то есть людей, не являющихся частью благопристойного бизнеса.