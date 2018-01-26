В Национальной филармонии прошел концерт, посвященный памяти жертв Холокоста

В Нациоанальной филармонии прошел концерт, посвященный памяти жертв Холокоста. Провели его в преддверии даты, утвержденной Генансамблеей ООН. Во всем мире память жертв массового истребления евреев будут чтить 27 января.

"Все дни жизни твоей. Колючки и сорняки произрастит она тебе и будешь питаться ты травой полевою. В поте лица придаться тебе добывать свой хлеб".

Строки из Библии, положенные на музыку в исполнении симфонического оркестра. Их смысл проникает в самое сердце.

Главная идея этого произведения - это и главная идея библии: что человеку дан выбор между добром и злом, и человек единственное существо на земле, которое способно выбирать.

И тут же среди классической гармонии пронзительные звуки электрогитары. Словно напоминание: в современном мире ответственность за выбор еще выше.

"Я остановилась на версии симфо-рока, чтобы привлечь больше внимания нашей молодёжи. Современные формы, рок-музыканты, арт-видео и, конечно, текст Библии", - сказала организатор Стелла Хармелина.

В период Холокоста на территории Молдовы было истреблено более 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган. До сих пор не установлены имена тысяч пропавших в концлагерях.

"Сохраняя память о холокосте, отзываясь на эти страшные события, мы сохраняем в себе человека. Вечная память жертвам", - сказал вице-спикер парламента Владимир Витюк.

Майя Ильинична Фельдман прожила в кишиневском гетто более трёх лет.

"Главный жандарм выходил на крыльцо и упражнялся в стрельбе. К нему приходили девушки из села, он показывал, как хорошо, метко умеет он стрелять. В кого мне стрельнуть, люди сидели, никто не убегал, и он так выборочно стрелял", - сказала Майя Фельдман.

"Как только мы забудем любую из них, из этих жертв, эта трагедия будет у нас на пороге. Поэтому я счастлива решению парламента Молдовы в 2015 году объявить 27 января Национальным днём памяти", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Генассамблея ООН учредила Международный день памяти жертв Холокоста в 2005 году и выбрала для него дату освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти в Освенциме. За время его существования в нем, по разным оценкам, погибли от полутора тысяч до четырех миллионов человек