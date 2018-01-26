Гимпу неожиданно поддержал указ Додона о лишении Бэсеску гражданства Молдовы

В эфире национального телешоу прежде непримиримый критик Партии социалистов и президента Игоря Додона выступил их союзником.

Главный либерал дошел до того, что сравнил румынских унионистов с СССР.

- Я не знаю, что происходит в Румынии, и есть ли у Траяна Бэсеску уголовные дела, но наш закон четко определяет, кто не может иметь гражданство. Закон есть закон, - заявил Гимпу.

Политик сказал, что унию он поддерживает, но осуждает «неправильных» унионистов с того берега Прута. Действия румынских политиков, в первую очередь того же Бэсеску, он сравнил с работой в стиле Советского Союза, что в устах униониста звучит почти как ругательство.

- Некоторым нравится позволять кому-то изгибаться, поклоняться, быть маленьким братом. Я однажды сказал в Бухаресте: «У меня был старший брат, и я больше не хочу его иметь», - пожаловался Гимпу.

После этого он в очередной раз поклялся, что никогда не имел никаких тесных отношений с Бэсеску.