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Военный конфликт на Днестре невозможен, но будущее переговоров неопределенно – экс-глава миссии ОБСЕ
26.01.2018

Повторение вооруженного конфликта на Днестре невозможно, но будущее переговоров между Молдовой и Приднестровьем по-прежнему неопределенно, - считает американский эксперт, бывший глава миссии ОБСЕ в РМ Уильям Хилл.

Как передает «ИНФОТАГ», он отметил в исследовании для Московского центра Карнеги, что определенный прогресс в конце 2017 г. на переговорах между Тирасполем и Кишиневом основан «на трех факторах: успешной политике ОБСЕ (в первую очередь при председательстве Германии и Австрии), которая сумела сохранить и восстановить переговорный процесс в формате «5+2»; готовности России участвовать в диалоге, даже несмотря на ухудшившиеся отношения с Западом в контексте украинского кризиса; заключении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, которое заставило Тирасполь пересмотреть свои позиции в отношении экономики и торговли».

По его мнению, «экономика Приднестровья и Молдовы имеют одни и те же проблемы: отток трудоспособного населения, зависимость от внешней поддержки и денежных переводов, упадок промышленного производства и контроль со стороны олигархов».

«На последнем стоит остановиться отдельно: хотя в начале президентства Игорь Додон говорил о намерении разрешить приднестровский конфликт и провел ряд встреч на высшем уровне со своими коллегами из России и Приднестровья, с середины 2017 г. наблюдается повышенная активность молдавского олигарха Влада Плахотнюка (председателя правящей Демпартии, которого обвиняют в захвате власти на правом берегу) в отношении левобережья. Переговоры Додон-Красносельский плавно превращаются в переговоры ДПМ-«Шериф» (олигархической компании, контролирующей всю экономическую жизнь Приднестровья), и похоже именно от развития этого диалога будет зависеть будущее замороженного конфликта и двух берегов Днестра», - отметил дипломат.

По его словам, «успехи 2016-2017 гг. все же оставляют надежды, что Молдова и Приднестровье движутся в сторону разрешения противоречий, поэтому возможность военного конфликта – минимальна».

«Согласно социальным опросам, лишь 1% респондентов Молдовы указали приднестровский конфликт, как важную проблему республики, а в условиях приближающихся парламентских выборов данный вопрос вряд ли станет центральной темой электоральной полемики кандидатов», - мотивировал эксперт.


 
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