Ремонтом дорог в Молдове займется китайская компания

Китайская компания с опытом работы в различных международных проектах могла бы взяться за ремонт дорог в нашей стране. Приступить к реализации проекта можно будет после проведения технико-экономического обоснования и наличия всех необходимых документов.

Меморандум о намерениях с представителями китайской фирмы подписал глава министерства инфраструктуры Кирилл Габурич.

Ранее в ведомстве заявили, что в этом году капитально отремонтируют 200 километров дорог, еще 350 километров трасс обновят. На эти цели потратят свыше четырех миллиардов леев, половину суммы предоставят в виде гранта или кредита иностранные инвесторы.