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Экономика
Ремонтом дорог в Молдове займется китайская компания
26.01.2018

Китайская компания с опытом работы в различных международных проектах могла бы взяться за ремонт дорог в нашей стране. Приступить к реализации проекта можно будет после проведения технико-экономического обоснования и наличия всех необходимых документов. 

Меморандум о намерениях с представителями китайской фирмы подписал глава министерства инфраструктуры Кирилл Габурич.

Ранее в ведомстве заявили, что в этом году капитально отремонтируют 200 километров дорог, еще 350 километров трасс обновят. На эти цели потратят свыше четырех миллиардов леев, половину суммы предоставят в виде гранта или кредита иностранные инвесторы.


 
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