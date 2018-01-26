Три случая подозрения на корь зафиксированы в Бельцах и Глодянах

В Глодянском районе и Бельцах у троих пациентов обнаружили симптомы, похожие на корь. Специалисты проверяют эти случаи.

Минздрав настоятельно рекомендует при появлении температуры, кашля и кожной сыпи обращаться к врачу, а родителям следует сделать детям прививки от кори.

В начале недели не подтвердились два подозрения на корь у детей из столичного пригорода.

Между тем в соседней Украине с начала года зарегистрировали 1300 случаев этого заболевания, а в Румынии - только за последнюю неделю - 86 случаев.

В Молдове корь регистрировали последний раз в 2014 году. Трое детей привезли заболевание из-за рубежа.