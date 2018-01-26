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Здоровье
Три случая подозрения на корь зафиксированы в Бельцах и Глодянах
26.01.2018

В Глодянском районе и Бельцах у троих пациентов обнаружили симптомы, похожие на корь. Специалисты проверяют эти случаи. 

Минздрав настоятельно рекомендует при появлении температуры, кашля и кожной сыпи обращаться к врачу, а родителям следует сделать детям прививки от кори. 

В начале недели не подтвердились два подозрения на корь у детей из столичного пригорода.

Между тем в соседней Украине с начала года зарегистрировали 1300 случаев этого заболевания, а в Румынии - только за последнюю неделю - 86 случаев.

В Молдове корь регистрировали последний раз в 2014 году. Трое детей привезли заболевание из-за рубежа.


 
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