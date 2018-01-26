ДПМ захватывает Примэрии, чтобы обеспечить себе успех на парламентских выборах – представители ЛДПМ

Демократическая партия (ДПМ) захватывает органы местной публичной власти, так как это - единственный шанс для успеха на будущих парламентских выборах, - считают представители Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

Как передает «ИНФОТАГ» председатель ЛДПМ Виорел Чиботару отметил на пресс-конференции в четверг, что «по результатам последних местных выборов в июне 2015 г. либерал-демократы получили 235 тыс. голосов», что позволило им получить 287 мандатов примаров.

«Однако сейчас лишь 60 примаров остались верны ЛДПМ, а остальные уже представляют интересы ДПМ. И такова ситуация не только по нашей партии, но и по другим. Демпартия сегодня контролирует 700 примэрий из 898», - отметил Чиботару.

По его словам, «власти вместо того, чтобы проводить заявленные европейские реформы в области децентрализации и повышения эффективности местного самоуправления, занимаются запугиванием, шантажом и скупкой примаров, муниципальных и сельских советников с единственной целью – обеспечить успех на будущих выборах в парламент».

«В Молдове осуществляется политика концентрации власти в одних руках, ДПМ действует в ущерб демократическим принципам и старается установить диктатуру в республике», - возмутился Чиботару.

Председатель парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу отметил, что «ДПМ, контролируя административный ресурс местных органов власти, рассчитывает обеспечить себе успех в одномандатных округах».

«Для этого и была утверждена новая избирательная смешанная система, так как пропорциональная фактически исключала шансы ДПМ на попадание в парламент. Сейчас существует реальная опасность, что парламентские выборы будут проведены с многочисленными нарушениями, поэтому все политические партии, пострадавшие от действий ДПМ, гражданское и экспертное сообщество, должны мобилизовать силы и не допустить махинаций со стороны Демпартии в ходе голосования», - заявил Делиу.