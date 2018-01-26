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Экономика
Прокуроры проводят масштабные обыски по делу об отмывании денег
26.01.2018

Прокуроры ПБОПОД совместно с Управлением по борьбе с отмыванием денег НЦБК проводят 35 обысков в муниципии Кишинев и городе Единец в рамках уголовного дела, связанного с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

По информации источников, речь идет о преступной группе, созданной тремя местными компаниями и семью физическими лицами, сообщает deschide.md.

Подозреваемые разработали схему отмывания денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В результате их преступной деятельности, государственному бюджету был нанесен ущерб, превышающий сумму в 10 миллионов леев.

Фото: deschide.md


 
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