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Политика
Лянкэ: Интеграция в ЕС естественно объединит два берега
26.01.2018

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску не раз заявлял, что единственным решением для Республики Молдова, чтобы попасть в Европейский союз (ЕС), является объединение с Румынией.

В ответ на заявления Бэсеску, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ объяснил, что это такой подход к решению этой проблемы является большой ошибкой, сообщает realitatea.md.

"Я не оперирую пустыми словами. Он (Траян Бэсеску - Прим. ред.) знает это из бесед, которые мы провели в других европейских столицах и на форумах, в которых он участвовал. Подход к этой проблеме, как к единственному решению, является большой ошибкой. Неправильно противопоставлять объединение и евроинтеграцию. Интеграция в ЕС естественно объединяет два берега. 

Что будет раньше? Не могу сказать, потому что это будет зависеть от желания граждан. В 2014 году мы не исключали того, что объединение может произойти быстрее, чем интеграция. Мы находимся в такой неспокойной и непредсказуемой области, что сегодня нельзя с уверенностью сказать, что произойдет после санкций Вашингтона в отношении Кремля после российских выборов", - заявил Юрие Лянкэ во время телепрограммы "Punctul pe Azi" на канале TVR Moldova.


 
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