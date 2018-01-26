Когда Молдова получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Премьер-министр Молдовы Павел Филип надеется, что первый транш макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза республика получит не позднее марта-апреля этого года.

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступить в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС опять забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами.

Когда будут деньги?

"Ничего не изменилось. Эта макрофинансовая помощь должна поступить в Молдову тремя траншами. У нас есть и условия на получение каждого транша. На первый транш поставлены 10 условий, которые уже реализованы. Мы направили письмо и ждем оценочную миссию", — сказал Филип на пресс-конференции в четверг.

По его словам, по итогам этой оценки будут все предпосылки для получения первого транша макрофинансовой помощи.

"Не надо ставить вопрос: "получим ли мы деньги?", а вопрос в том, когда мы получим первый транш макрофинансовой помощи. И надеюсь, что это произойдет не позднее марта-апреля", — добавил Филип.

Сколько должен государству каждый житель Молдовы?

Эксперты подсчитали, какую сумму должен уплатить каждый гражданин Молдовы, если распределить общую сумму госдолга на все население страны. Так, по данным портала Budgetstories, если в 2007 году каждый житель республики должен был оплатить государству примерно четыре тысячи 209 леев, то уже в 2016 эта сумма увеличилась в четыре раза. Так, если распределить на каждого гражданина республики государственный долг, то он должен выплатить 16 тысяч 713 леев (примерно 965 долларов). Дальше, как говориться, — больше…

Если учесть, что общая сумма госдолга в 2017 году значительно увеличилась в сравнении с прошлым годом, то, понятно, что и населению придется платить больше.