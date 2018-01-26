Экс-глава миссии ОБСЕ: Будущее переговоров по Приднестровью неопределенно

Повторение вооруженного конфликта на Днестре невозможно, но будущее переговоров между Молдовой и Приднестровьем по-прежнему неопределенно, - считает американский эксперт, бывший глава миссии ОБСЕ в РМ Уильям Хилл.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в исследовании для Московского центра Карнеги, что определенный прогресс в конце 2017 г. на переговорах между тирасполем и кишиневом основан "на трех факторах: успешной политике ОБСЕ (в первую очередь при председательстве Германии и Австрии), которая сумела сохранить и восстановить переговорный процесс в формате "5+2"; готовности России участвовать в диалоге, даже несмотря на ухудшившиеся отношения с Западом в контексте украинского кризиса; заключении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, которое заставило тирасполь пересмотреть свои позиции в отношении экономики и торговли".

По его мнению, "экономика Приднестровья и Молдовы имеют одни и те же проблемы: отток трудоспособного населения, зависимость от внешней поддержки и денежных переводов, упадок промышленного производства ".

По его словам, "успехи 2016-2017 гг. все же оставляют надежды, что Молдова и приднестровье движутся в сторону разрешения противоречий, поэтому возможность военного конфликта - минимальна".

"Согласно социальным опросам, лишь 1% респондентов Молдовы указали приднестровский конфликт, как важную проблему республики, а в условиях приближающихся парламентских выборов данный вопрос вряд ли станет центральной темой электоральной полемики кандидатов", - мотивировал эксперт.