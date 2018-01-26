26 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Экс-глава миссии ОБСЕ: Будущее переговоров по Приднестровью неопределенно
26.01.2018

Повторение вооруженного конфликта на Днестре невозможно, но будущее переговоров между Молдовой и Приднестровьем по-прежнему неопределенно, - считает американский эксперт, бывший глава миссии ОБСЕ в РМ Уильям Хилл.
Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в исследовании для Московского центра Карнеги, что определенный прогресс в конце 2017 г. на переговорах между тирасполем и кишиневом основан "на трех факторах: успешной политике ОБСЕ (в первую очередь при председательстве Германии и Австрии), которая сумела сохранить и восстановить переговорный процесс в формате "5+2"; готовности России участвовать в диалоге, даже несмотря на ухудшившиеся отношения с Западом в контексте украинского кризиса; заключении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, которое заставило тирасполь пересмотреть свои позиции в отношении экономики и торговли".

По его мнению, "экономика Приднестровья и Молдовы имеют одни и те же проблемы: отток трудоспособного населения, зависимость от внешней поддержки и денежных переводов, упадок промышленного производства ".

По его словам, "успехи 2016-2017 гг. все же оставляют надежды, что Молдова и приднестровье движутся в сторону разрешения противоречий, поэтому возможность военного конфликта - минимальна".

"Согласно социальным опросам, лишь 1% респондентов Молдовы указали приднестровский конфликт, как важную проблему республики, а в условиях приближающихся парламентских выборов данный вопрос вряд ли станет центральной темой электоральной полемики кандидатов", - мотивировал эксперт.


 
Количество просмотров:
111
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.