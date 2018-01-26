Экс-глава миссии ОБСЕ: Будущее переговоров по Приднестровью неопределенно

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Политика
Повторение вооруженного конфликта на Днестре невозможно, но будущее переговоров между Молдовой и Приднестровьем по-прежнему неопределенно, - считает американский эксперт, бывший глава миссии ОБСЕ в РМ Уильям Хилл.
По его мнению, "экономика Приднестровья и Молдовы имеют одни и те же проблемы: отток трудоспособного населения, зависимость от внешней поддержки и денежных переводов, упадок промышленного производства ".
По его словам, "успехи 2016-2017 гг. все же оставляют надежды, что Молдова и приднестровье движутся в сторону разрешения противоречий, поэтому возможность военного конфликта - минимальна".
"Согласно социальным опросам, лишь 1% респондентов Молдовы указали приднестровский конфликт, как важную проблему республики, а в условиях приближающихся парламентских выборов данный вопрос вряд ли станет центральной темой электоральной полемики кандидатов", - мотивировал эксперт.
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