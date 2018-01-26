Игорь Добровольский стал новым наставником „Дачии”

Игорь Добровольский вернулся в „Дачию”. Бывший наставник сборной страны подписал с „жёлтыми волками” контракт, рассчитанный на один год, передаёт IPN.

Олимпийский чемпион 1988 года возвращается в „Дачию” в четвёртый раз, с этой командой он выиграл золото Национального дивизиона в сезоне 2010/2011. Добровольский сменил на посту главного тренера Виорела Фрунзэ, ушедшего в „Динамо-Авто”. Помогать ему будут Олег Беженарь и Евгений Иванов.

В течение последних двух лет Игорь Добровольский возглавлял сборную Молдовы, но не одержал с ней ни одной победы в официальных матчах