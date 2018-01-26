Примэрия рекомендует кишиневцам приватизировать свое жилье до конца мая

Примэрия муниципия Кишинев сообщила, что в соответствии с Законом о жилье, 31 мая 2018 года истекает срок возможности приватизации гражданами жилья, в котором они живут.

В связи с этим, примэрия муниципия Кишинев настоятельно призывает всех жителей воспользоваться правом, предусмотренным законом, и приватизировать квартиры, в которых они живут, в соответствии с Законом о приватизации жилищного фонда №1324 от 10.03.1993 г.

По истечению этого срока, все жилье, которое не было приватизировано, перейдет в собственность муниципалитета, со статусом социального жилья. Граждане, проживающие в неприватизированных квартирах, будут должны заключить договор об аренде с примэрией столицы сроком на 5 лет.

В то же время, все граждане, которые в настоящее время включены в списки учета претур секторов на получение социального жилья, обязаны, в соответствии с Законом о жилье, обновить досье и подать новое заявление. Позднее, претуры секторов письменно проинформируют всех граждан, включенных в список нуждающихся в улучшении жилищных условий, о необходимости обновить поданные досье, в том числе перечень документов, которые должны быть прикреплены к нему.

Примэрия Кишинева разработала и представила для публичного обсуждения проект Регламента функционирования Консультативной комиссии по вопросам жилищ. Документ будет представлен на рассмотрение и утверждение на следующем заседании муниципального совета Кишинева. После его утверждения, все обращения граждан по вопросам обеспечения жильем будут рассмотрены Комиссией. Созданная комиссия будет принимать решения и о включении лиц в список нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В текущем году примэрия намерена купить несколько социальных квартир на сумму 10 млн леев. После утверждения этого решения муниципальным советом Кишинева, местные органы власти объявят о проведении соответствующего тендера.