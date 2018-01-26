Лянкэ создаст бюро по координации деятельности в области евроинтеграции

Вице-премьер Юрие Лянкэ создаст бюро по координации деятельности в области европейской интеграции. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам состоявшейся на этой неделе поездки в Брюссель.

"Естественно, что в качестве вице-премьера по евроинтеграции мой первый визит состоялся в Брюссель. Мы обсудили весь спектр развития наших отношений - от политики и соблюдения прав человека до экономики и развития зоны свободной торговли с ЕС. Мы пришли к выводу о необходимости создания такой структуры для более эффективного внедрения положений Соглашения об ассоциации", - сказал Лянкэ.

По его словам, бюро, которое будет действовать при вице-премьере, будет координировать деятельность всех госучреждений в области евроинтеграции и внедрения Соглашения об ассоциации. Бюро будет активно сотрудничать с Департаментом евроинтеграции МИДЕИ, а также с экспертами гражданского общества, с другими государственными учреждениями, включая администрацию президента - если будет открытость со стороны главы государства.

Лянкэ отметил, что в Брюсселе провел встречи с тремя вице-председателями Европейской комиссии и тремя еврокомиссарами, а также директорами отраслевых департаментов и представителями основных политических партий Европарламента.

"Убедился, что со стороны Евросоюза есть полная открытость к сотрудничеству с Молдовой. Они готовы нам помочь и поддержать, при условии наличия политической воли с нашей стороны и внедрения реформ", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что речь идет о выполнении Молдовой обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, прежде всего - в области борьбы с коррупцией, реализации реформы юстиции, внедрения положений DCFTA.

По его словам, в нынешнем году предстоит активизировать сотрудничество с Евросоюзом, в том числе - путем взаимных визитов.

"Уже в первой половине года в Кишинев приедут высокопоставленные представители Евросоюза, в том числе европейские комиссары", - сообщил Лянкэ.

Он также выразил уверенность, что в марте Молдова получит первый транш из макрофинансовой помощи от Евросоюза на общую сумму в 100 млн. евро.

"После встреч в Брюсселе у меня есть такая уверенность. Мы выполнили 10 условий для получения первого транша, и активно работаем над выполнением основных условий для получения остальных двух траншей. Окончательное решение по предоставлению первого транша будет принято после визита в Кишинев оценочной миссии, которая приедет в феврале", - сказал Лянкэ.

Он считает, что "было бы идеально подать заявление на членство Молдовы в Европейский союз в период председательства Румынии в ЕС, в 2019 г.": "Все зависит от многих обстоятельств, от наших действий в ближайший период времени и от наших результатов. Естественно, многое зависит и от результатов парламентских выборов, от сохранения европейского курса после выборов. В течение одного-двух лет, после выборов нам предстоит принять решение о подаче заявления, чтобы получить статус страны-кандидата. Было бы идеально сделать это в период председательства Румынии в 2019 г.".

Лянкэ признал, что в бытность премьер-министром в 2014 г. говорил о возможности подачи заявления на членство в ЕС в 2015 г.: "Это мое заявление основывалось на ощущениях того периода времени, на прекрасных отношениях и устойчивом диалоге с Евросоюзом, который существовал на тот момент. Вы знаете, что в 2015 г. начался политический кризис, который привел к изменению ситуации в стране и наших отношений с Брюсселем. Мы собственными руками разрушили эти отношения, лишившись возможности добиться быстрого прогресса в процессе евроинтеграции".

Он подчеркнул, что "сейчас необходимо выполнить домашнее задание, чтобы поднять отношения с Евросоюзом на прежний уровень и открыть для себя перспективы евроинтеграции".

"Мы видим, что, несмотря на кризис в самом ЕС, несмотря на brexit, проблемы с миграцией, сложности в отношениях с новыми членами ЕС - Польшей и Венгрией, Евросоюз сохраняет политику открытых дверей. Недавно было заявлено о том, что Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза в 2025 г. Эта политика открытых дверей действует и по отношению к нам. На 70-80% все зависит от нас самих, все в наших руках", - заявил Лянкэ.

По его словам, "Молдова не имеет альтернативы и обречена быть с Евросоюзом".

"Посмотрите, как развиваются торгово-экономические отношения. Уже 65-70% экспорта идет на рынок Евросоюза. И этот процесс начался еще при власти Партии коммунистов, так как это естественно. Это объективная ситуация, так как с Запада идет прогресс, процветание, помощь, развитие", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что "это не означает, что не нужно иметь хорошие отношения с Востоком".

"Эти отношения нужно сохранять и развивать. Но если бы мы даже хотели, то не смогли более тесно интегрироваться в структуры на постсоветском пространстве. Нужно учитывать, что есть Украина, которую мы не можем обойти в таком случае. Если кто-то знает, пусть нам подскажет, как это сделать. Может даже президент Додон подскажет, в этом случае он мог бы претендовать на Нобелевскую премию", - отметил Лянкэ.

Он подчеркнул, что в этом году предстоит реализовать ряд очень важных реформ.

"В ближайшие 5-6 месяцев нам нужно добиться впечатляющих результатов в процессе выполнения соглашения об ассоциации. Конечно, ключевым моментом в этом году будут парламентские выборы и их результаты. Хочу верить, что проевропейские силы добьются успеха, удастся создать проевропейскую коалицию, проевропейское правительство. Это создаст благоприятную конъюнктуру для того, чтобы подать заявление на членство в ЕС и получить статус страны-кандидата", - заключил Юрие Лянкэ.