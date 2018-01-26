Гофман: Плахотнюк дважды давал показания в ФБР

Бывший заместитель начальника Службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман утверждает, что спецслужбы США якобы начали уголовное дело по факту банковского мошенничества в РМ.

По словам Гофмана, лидер ДПМ Владимир Плахотнюк был уже два раза допрошен в связи с этим делом, сообщает agora.md.

"Плахотнюк дважды давал показания в США. Я не знаю, почему он вам об этом не рассказал. ФБР расследует этот случай. Юридически оно обязано расследовать любое преступление, связанное с американским долларом", - заявил Михаил Гофман.

Бывший руководитель одной из структур НЦБК добавил, что в деле о банковском мошенничестве якобы не существует ни одного документа, подписанного Плахотнюком.

Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гэмурарь опроверг информацию, предоставленную Михаилом Гофманом. Гэмурарь заявил, что она является ложью, сообщает ziarulnational.md.

"Гофман - труба Платона, ФСБ и Jurnal TV. Это ложь. Допросов, о которых упоминает этот персонаж, никогда не существовало. Это всего лишь продолжение поддельных кампаний, продвигаемых телеканалом, прислуживающим подпольным группировкам", - подчеркнул Гэмурарь.

Ранее Гофман говорил, что в так называемом грабеже века были задействованы две группировки. Одной из них управляли Филат и Шор, а вторую возглавляли Платон и Плахотнюк.