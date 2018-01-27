Вячеслав Ионицэ: «Как вышло, что отчет Kroll-2 попал к Илану Шору раньше, чем к руководству страны?»

Николай МЕНЮК

Откуда Шор узнал о результатах второго отчета и почему подал на американскую компанию Krollиск в лондонский суд? Историю с расследованием кражи века для «Молдавских ведомостей» комментирует эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

- Полагаю, что власти попали в затруднительное положение. Публикация второго отчета компании Kroll, даже в урезанном варианте, вызывает множество вопросов, на которые они обязаны дать ответ. Самый главный: почему о многом из того, что сообщили американским экспертам, не говорили ранее? К примеру, во втором отчете говорится о 50 миллионах долларов, которые получили физические лица в нашей стране из-за рубежа – эту информацию, как утверждает американская сторона, она получила из нацбанка Молдовы. Но почему НБМ три года молчал об этом, чтобы потом сообщить эту информацию американской компании?

Бить тревогу нужно было в 2014 году, самое позднее в начале 2015-го. Более того, на второй же день после огласки этой информации прокуратура должна была выступить с заявлением об инициировании уголовных дел, чтобы успокоить общество. В отчете приводятся и другие факты, которые были предоставлены нашими властями. Почему эту информацию утаивали?

Что касается публикации сокращенного варианта второго отчета... Власти говорят, что якобы это сделано для того, чтобы не мешать дальнейшему расследованию. Я согласился бы с этим доводом, если бы была уверенность в том, что доведут расследование до конца. Летом прошлого года прокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел - с тех пор никакой информации о ходе расследования.

В отчете Kroll-2 сообщается об уничтожении различными методами документов по выданным кредитам в размере 940 миллионов долларов, в том числе попытках избавления от них в электронном варианте. Вновь возникает естественный вопрос: если стало известно об уничтожении документов, касающихся выдачи сомнительных кредитов, почему по этим фактам не были открыты уголовные дела?

Мы много говорим о том, что кто-то украл эти деньги, но ведь есть и люди, которые выдали их. Власти до сих пор так и не ответили на вопрос: почему не проведено расследование законности деятельности руководителей банков, выдавших огромные кредиты?

В отчете указывается, что 80 процентов денег из украденного миллиарда приходится на 77 кампаний Шора. Куда ушли другие деньги - сумма ведь тоже не маленькая? Почему говорится только о группе Шора? Сколько еще подобных групп существовало и не продолжают ли они заниматься этой деятельностью и сейчас, зачищая документы?

Минфин разместил на официальном сайте информацию о возврате к концу прошлого года 1,079 миллиарда лей из украденных денег, из которых 577 миллионов – возвращенные кредиты. Общество вводят в заблуждение. Умалчивается о том, что речь идет о возврате в установленные сроки обычных кредитов, взятых порядочными людьми, которые будут продолжать их возвращать и далее в соответствии с условиями договора. Из сомнительных кредитов ничего не возвращено.

В соцсетях размещена копия иска Шора к компании Kroll, поданного 2 ноября в лондонский суд. Шор обвиняет американцев в нанесении ущерба его репутации. Он, безусловно, имеет право защищаться, отстаивать свои интересы и доказывать невиновность во всех внутренних и внешних судебных инстанциях. Однако хотелось бы обратить внимание на дату регистрации иска. Американская компания проводила расследование на основании договора, заключенного с НБМ. По договоренности второй доклад «Kroll» получили только председатель парламента, премьер-министр и управляющий НБМ. Получается, что и Шор получил копию, потому что иск в лондонский иск был подан по информации, не преданной публичной огласке. Меня удивляет отсутствие реакции власти на утечку информации из секретного доклада, которая произошла до того, как с ним ознакомились высшие руководители государства.

Недавно я узнал о существовании всемирного гражданского форума, который занимается возвратом украденных активов в цивилизованных странах. Кражи, подобные той, что произошла в нашей стране, случались в Кении, в Мозамбике, в других африканских странах. Разница между цивилизованными и менее цивилизованными государствами заключается в том, что в первых власти прилагают все усилия для возврата денег. Вторые не особенно напрягаются. Общество должно своими действиями подтолкнуть власти активнее заниматься проблемой возврата украденных денег. В условиях, когда власть не выполняет свою миссию, вероятно, нам всем необходимо задуматься над тем, чтобы обратиться за помощью к этой влиятельной международной организации, у которой есть практика возврата денег.

Согласно последнему отчету Kroll, 250 миллионов долларов из украденного миллиарда находятся в семи банках Молдовы. Американские эксперты указывают, что Кишинев отказывается давать запрашиваемую ими по этому поводу информацию. Это наводит на определенные выводы, ведь подобной информацией охотно делятся власти Литвы, Китая, Мозамбика и других стран.

Хотелось бы отметить еще один факт, указанный в последнем отчете Kroll. На 23-й странице есть любопытная информация о том, что в период с 1 ноября до 24 ноября 2014 года, когда стало известно о государственных гарантиях, «ВЕМ» выдал кредитов на 400 миллионов долларов, утаивая эту информацию от НБМ и предоставляя ему фальсифицированные отчеты. Заседания специальной комиссии, на которых рассматриваются вопросы выдачи крупных кредитов, проводятся обычно раз в один-три месяца. А тут в течение 24 дней практически ежедневно проводились заседания комиссии, на которых давались разрешения на выдачу многомиллионных кредитов в валюте!

В связи с этим хочу получить ответ на следующий вопрос: те, кто выдал за это время кредитов на сотни миллионов долларов, действовали законно или нет? Чтобы узнать это, не нужно обращаться за помощью к специалистам Kroll. Ответить может НБМ, который, надеюсь, все же сообщит нам о том, что материалы по делу переданы в компетентные органы. Мы три года говорим о краже миллиарда - и ни разу никто не сказал о том, что у нас можно красть сотни миллионов долларов, подделывая документы, отчеты для НБМ, без присутствия на заседаниях комиссии по выдаче кредитов представителей государства и т.д..

Полагаю, что дело о краже миллиарда можно довести до конца только при активной позиции гражданского общества или обратившись за помощью к международным структурам.