Парликов: Долги жилого фонда за теплоноситель должны быть заморожены

Исторические долги жилого фонда перед поставщиком тепла должны быть заморожены, чтобы не блокировать реорганизацию ассоциаций, которые управляют жилым фондом. Об этом заявил эксперта ИРСИ Viitorul Виктор Парликов, который отметил, что в течение 26 лет были накоплены долги перед поставщиком тепла в размере более 2,5 млрд. леев, а жилой фонд составляет 98% от общего объема дебиторской задолженности, передает IPN.

В ходе публичных дебатов эксперт заявил, что 80% ассоциаций, которые в настоящее время управляют жилищным фондом, имеют устаревшую организационно-правовую форму. Их реорганизация в Ассоциации совладельцев в кондоминиуме заблокирована, так как им навязываются исторические долги, связанные с домами.

Управляющая Ассоциацией собственников приватизированных квартир Алла Полтавченко отметила, что нужно четко определить, кому принадлежат эти долги. В условиях, когда жильцы являются конечными потребителями, они должны выплачивать эти долги, а не ассоциации жильцов. По словам председателя одного из жилищно-строительного кооператива Виктора Кожокару, проблема в том, что социально уязвимое население не имеет достаточно источников для того, чтобы платить за потребленную тепловую энергию.

Коммерческий директор „Termoelectrica” Виктор Пую сказал, что замораживание долгов не является решением. Есть реальные долги перед поставщиком за потребленный теплоноситель, которые должны быть оплачены. „Все пытаются ссылаться на права, но никто не хочет признавать свои договорные обязательства. У нас есть договоры, которые прямо предусматривают, кто является потребителем и какова процедура выставления счетов”, - сказал Виктор Пую.

Директор по развитию в рамках „Termoelectrica” Николае Глинжан отметил возможность установки горизонтальной системы распределение тепловой энергии. Это позволяет осуществлять контроль индивидуального потребления, вести учет потребления в каждой квартире в отдельности. Жилые дома с такой системой имеют экономию потребления более чем на 30%.

По словам ответственных лиц главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Ассоциация совладельцев в кондоминиуме является на данном этапе наиболее подходящей формой управления муниципальным жилищным фондом. Переход к этой форме управления жилищным фондом может занять некоторое время, так как участвует человеческий фактор, а так же из-за некоторых противоречий в законодательстве и в нормативной базе. Недавно и одна патронатная ассоциация рекомендовала регистрировать Ассоциации совладельцев в кондоминиуме, которые позволят жильцам решать вопрос управления дворами жилых домов и избежать ситуаций, когда выдаются разрешения на строительство объектов внутри дворов.