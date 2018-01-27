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Здоровье
Каждый третий медик планирует покинуть Молдову
27.01.2018

Каждый третий медик в Молдове планирует покинуть страну. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сказала в эфире одного из частных телеканалов доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма.

По ее словам, учитывая, что большинство медиков в стране приближается к пенсионному возрасту, а также отток специалистов, Молдова может остаться без врачей уже через 10 лет, если ситуация с условиями труда работников медучреждений не изменится.

Молодой хирург онкологического института Виктор Шкёпу сказал, что из 10 выпускников его курса только двое остались в стране. "Нужно понимать, что многие медики работают в спартанских условиях. Они вынуждены работать непрерывно по 48 часов - по одной смене в двух разных медучреждениях, чтобы обеспечить себе достойную зарплату", - сообщил он. По его мнению, при таком графике работы врачебные ошибки и халатность неудивительны.

Молдова занимает третье место в Европе по оттоку граждан из страны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного изданием Quartz.

Самая плохая ситуация в Болгарии, население которой к 2050 году, по прогнозам, может сократиться на 23 процента - до уровня в 5,42 миллиона человек.

На втором месте Латвия, где количество жителей может сократиться на 22 процента - более чем на 400 тысяч. человек.

Молдова заняла третье место, темпы сокращения населения - 19 процентов в год. Население страны в 2017 году составляло 4,05 миллиона человек, в то время как данные переписи, проведённой в 2014 году, показывают, что в стране проживает менее 3 миллионов человек. В прошлом году национальное бюро статистики обнародовало данные, согласно которым ежедневно страну покидают 106 человек.

В первую десятку антирейтинга также вошли Украина (ожидается сокращение населения на 18 процентов), Хорватия, Литва, Румыния (по 17 процентов), Сербия, Польша и Венгрия (по 15).


 
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