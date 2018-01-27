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Экономика
Валютные резервы страны в начале года достигли рекордного объёма
27.01.2018

Два миллиарда 863 миллионов долларов составили на начало года валютные резервы Молдовы. В Нацбанке подчеркивают, что это рекордный объем. Показатель годичной давности превышен на 600 миллионов долларов. А за три недели января резервы выросли еще на 60 миллионов.

Регулятор объясняет рост  стабилизацией лея и внешними поступлениями. В частности - по программе сотрудничества с МВФ. Предыдущий рекорд был установлен в 13 году, когда валютные резервы составили два миллиарда 827 миллионов долларов.


 
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