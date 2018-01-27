Валютные резервы страны в начале года достигли рекордного объёма

Два миллиарда 863 миллионов долларов составили на начало года валютные резервы Молдовы. В Нацбанке подчеркивают, что это рекордный объем. Показатель годичной давности превышен на 600 миллионов долларов. А за три недели января резервы выросли еще на 60 миллионов.

Регулятор объясняет рост стабилизацией лея и внешними поступлениями. В частности - по программе сотрудничества с МВФ. Предыдущий рекорд был установлен в 13 году, когда валютные резервы составили два миллиарда 827 миллионов долларов.