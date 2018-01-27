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Авто
Это должны знать все, кто паркуется не по правилам
27.01.2018

За парковку в неположенном месте регистрационные номера снимать не будут. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте. За это правонарушение водителям будет грозить только штраф.

Многие водители говорят, что вынуждены оставлять машины в неположенных местах, потому что свободных парковочных мест порой просто нет.

"Лучше заплатить штраф, чем потом ездить, забирать свои номера. Со мной такое уже несколько раз случалось".

"Я с таким не сталкивался, но мои друзья по два-три дня бегали в поисках инспекторов, которые то были заняты, то работали в других районах ".

"Если нарушил, заплати штраф и езжай дальше, не надо ездить искать свои регистрационные номера".

Автор законопроекта депутат- демократ Валентина Булига говорит, что эта инициатива направлена на поддержку водителей.

"Эта идея появилась, когда к нам на прием пришел расстроенный водитель. Через неделю эту тему поднял председатель партии. Водители должны соблюдать правила, а мы, в свою очередь, должны обустроить парковки в Кишиневе и в районных центрах Молдовы", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.

По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году полицейские остановили почти 1300 машин без регистрационных номеров.


 
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