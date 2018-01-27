Урыту: Мы предложили проект, не похожий на другие

У бывшего зампредседателя Центральной избирательной комиссии Штефана Урыту остался неприятный осадок от опыта правительства, и он решил изменить порядок вещей в стране, предложив новый политический проект.

По словам Штефана Урыту, которого за его политические заявления сместили с поста зампредседателя ЦИК в октябре 2015 года, на протяжении всего срока он был неудобным власти человеком, из-за чего его в итоге «убрали». Он неоднократно сигнализировал о серьезных нарушениях в списках избирателей, которые, по его мнению, привели к подтасовке результатов выборов.

«Как только я пришел в ЦИК, я поставил перед собой цель навести порядок в избирательной системе, чтобы люди были уверены в том, что выборы свободные и справедливые. Я попросил Прокуратуру проверить списки избирателей. Прокурор ничего не нашел, тогда я обратился к Парламенту, который также ничего не сделал. Я пошел в суд, но увидев, что даже таким путем нельзя добиться правды, я был вынужден выйти к общественности и рассказать все людям. К сожалению, ЦИК, воодушевленный властями, решил не реагировать на критику, а просто убрать человека», – рассказал Урыту.

Покинув ЦИК, экс-заместитель председателя комиссии решил примкнуть к инициативной группе по созданию партии «Воля народа», которая должна отличаться от других партий. По словам Штефана Урыту, этот проект задумывался как партия с внутренней демократией, которая будет представлять команду, а не одного человека. «Мы будем смело участвовать в следующих выборах, так как уверены, что население устало от этих партий, которые только и делают, что врут, и которые полагаются на одного человека, а этот человек занимается собственными интересами», – добавил он.

По словам Урыту, если он вернется в публичную сферу, то займет твердую позицию по отношению к нарушениям в системе и будет более настойчивым в решении проблем.

«Я хотел бы иметь дело с честными людьми, которые не были бы вовлечены в схемы или не были бы «запятнаны». Я на личном опыте ощутил, что значит, когда на тебя оказывают давление. Я бы говорил более прозрачно о тех, кто диктует решения не по закону, а по личным интересам», – подытожил бывший зампредседателя ЦИК.

Штефан Урыту был председателем Хельсинского комитета в Кишиневе по правам человека, советником президента, депутатом и зампредседателя ЦИК.